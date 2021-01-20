郵儲銀行再獲李錄增持　定位服務三農　散戶上車宜吼呢個位

撰文： 劉紹蘭 胡學能 最後更新日期： 2021-01-20 19:42

郵儲銀行（1658）上周五（15日）股價飆升1成至最高位5.63元，據港交所權益披露，當日再獲美國喜馬拉雅資本創始人李錄增持8,354萬H股，平均股價5.3479元，涉及資金4.46億元。李錄增持後，持股股權由6%增至6.42%。

而李錄對上一次增持郵儲銀行，是於12月18日，持股升至5.06%須申報水平，每股平均價4.2279元買入，涉資約5,606.64萬元。李錄被喻為「中國巴菲特」，上周五郵儲銀行股價異動，正正因為李錄入股消息傳出。

李錄（右一）於2008年推薦股神巴菲特入股比亞迪。(WSJ)

定位於服務「三農」等

與五大銀行相比，郵儲銀行知名度相對「打折扣」，但獲李錄不斷增持，總有原因。該行於2007年成立，2016年9月在香港掛牌上市。郵儲銀行官網顯示，該行擁有近4萬個營業網點，服務個人客戶超過6億戶，定位於服務「三農」（農業、農村、農民）、城鄉居民和中小企業，致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務，並加速向資料驅動、管道協同、批零聯動、運營高效的新零售銀行轉型。

該行去年在英國《銀行家》雜誌全球銀行1000 強中，一級資本位列第22位。惠譽、穆迪分別給予該行與中國主權一致的A+、A1 評級，標普全球給予該行A評級，標普信評給予該行AAAspc 評級，展望均為穩定。

截至去年9月底止第3季業績，該行歸屬股東淨利潤為191.86億元人民幣﹙下同﹚，按年增13.48%，去年首3季歸屬股東淨利潤為528.44億元，按年跌2.66%。期內利息淨收入為1,864.03億元，按年升4.03%，淨利差為2.35厘，淨利息收益率為2.4厘。手續費及佣金淨收入為149.52億元，按年升11.18%。一如其他內銀股，每年只派一次息，去年派息0.2102人民幣（相當於0.2286港元）。

郵儲銀行定位於服務「三農」（農業、農村、農民）、城鄉居民和中小企業。﹙資料圖片﹚

入貨吼4.9元

百利好證券首席策略師岑智勇表示，相信李錄旗下的喜馬拉雅資本吸納該公司H股，令股票點石成金，回看基本因素，該行在內地分行多，客戶則以小、零散為主，資金運用效率在一眾內銀股中並不突出，去年第三季資產質素有改善，直銷銀行業務暫未見是大增長點，不過，最近中國人民銀行下發通知，取消信用卡透支利率限制，相信有利該行利用差異化與同業競爭。

岑指出，該行相對四大內銀估值稍貴，股價早前借李錄入股消息炒高，投資者若希望持有，亦宜在4.9港元價位才部署。

郵儲銀行今日收報5.24港元，回軟1.31%。