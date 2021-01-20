財庫局許正宇﹕不宜停供或提早取回強積金供款

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-20 20:11

受到新冠肺炎疫情打擊，加上2019年下半年連場社會運動，本港經濟已陷入衰退，去年12月底失業率亦上升至6.6%。社會上不同團體提出方案，以減輕市民生活負擔外，有意見提出能否讓市民提早提取強積金供款。財經事務及庫務局局長許正宇回覆立法會議員時，指出提早提取強積金供款等建議，將無可避免削減強積金作為長期穩定並可滾存增值的退休儲蓄計劃的完整性；又指出經小心分析及權衡有關建議後，認為現階段不宜推行。

許正宇指出，在強積金計劃下，強制性供款與計劃成員的收入掛鉤。一般來說，供款額是以每月收入為計算基礎，直接從該月薪金中扣除5%作為僱員部分的供款，僱主則另付5%僱主部分的供款。如僱員的有關收入下跌，僱主和僱員的強制性供款額亦會相應地減少。除了《強制性公積金計劃條例》中訂明的若干豁免供款人士（例如僱員或自僱人士已達退休年齡、有關收入低於法定的最低有關入息水平等等）外，目前法例並沒有暫停或緩繳部分或全部強制性供款的安排。建議將涉及修改法例，以豁免僱主及僱員作強積金供款的責任。

他指出正如政府已多次於立法會會議上解釋，涉及提早提取強積金累算權益、豁免或暫停強制性供款，以至以強積金作為借貸擔保等建議，均無何避免會削弱強積金制度作為長期穩定並可滾存增值的退休儲蓄計劃之完整性。政府理解有關建議背後的良好意願，但推行有關建議不僅減少僱員的退休保障，建議所涉的支援亦有限，並不能針對僱員僱主目前所面對的根本性經濟及失業問題。政府經小心分析及權衡有關建議及建議所帶來的長遠影響後，認為現階段不宜推行。

已推出歷來最大規模紓困措施

他亦表示政府一直與市民共同抗疫防疫，亦細心聆聽社會各界對紓困措施等不同意見，務求透過聚焦、及時和到位的支援措施，緩解市民及工商百業所承受的沉重壓力。政府自2020年初以來已推出歷來最大規模的紓困措施，包括於去年12月獲立法會財務委員會支持第四度注資的「防疫抗疫基金」，涉及的總金額逾3,000億元。政府在過去的不同場合已就議員對紓困措施的不同建議詳細地回應，並解釋各項建議的可行性、影響評估和政策考慮等。

他指出2021至2022年度《財政預算案》相關的諮詢工作於上月初已經展開，政府會繼續聆聽市民意見，細心研究市民提出的意見，盡可能平衡兼顧社會各界的利益，在緩解當前市民所急所需之餘，確保本港的公共財政和金融系統穩定，並為疫情過後的經濟發展做好調整和部署。