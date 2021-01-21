美股收市｜權力和平交接三大指數齊創歷史　Netflix漲16.85%破頂

拜登宣誓就任美國總統，美股周三高收，三大指數均創歷史新高，道指盤中曾高見31235.98點，納指最高上漲至13486.13點，標普500指數上漲至3859.75點。科技股漲幅領先，Netflix（NFLX）大漲16.85%，Google（GOOGL）升5.36%，雙雙破頂。Apple（AAPL），Microsoft（MSFT），Amazon(AMZN），Facebook(FB)均有2.44-4.57%不等的升幅。

中概股方面，阿里巴巴升5.527%。百度收市報升4.289%，另一受女股神Cathie Wood加持的貝殼找房(BEKE)收市升14.90% 股價报72.81美元。本港在美上市的富途(FUTU)股價再破頂，收市升逾一成。