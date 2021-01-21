恒指3萬點得而後失　美團及騰訊再破頂　小米與阿里低收

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-21 16:26

美國總統拜登宣誓就職，市場憧憬新政府加快推出經濟紓困措施，美股收市創紀錄新高，道指收報31188點，升257點。納指收報13457點，升260點。標指收報3851點，升52點。Netflix急升近17%，受惠上季業績好過預期，同時帶動FAANG股價大升逾2%至5%。

【16:25】恒指倒跌34點 終止連升走勢

恒指收市報29927點，跌34點，國指收市報11889點，跌59點，恒生科指收市報9809點，跌75點。

科技股走勢個別，美團（3690）再次破頂，收市報375.2元，升0.9%，騰訊（0700）今日曾觸及700元新高，收市報682.5元，升0.4%，京東（9618）收市報370元，升1.6%，阿里（9988）收市報258.6元，跌2.4%，小米（1810）跌3.1%，收市報30.95元。

金融股方面，滙豐（0005）收市報44.35元，升2.5%，恒生（0011）升1.6%，報146.3元，港交所（0388）收步報516元，升1.8%。

醫藥股方面，中生製藥（1177）升4.1%，收市報8.11元，藥明康德（2359）收市報181.7元，跌0.8%。

至於配股集資近300億元的比亞迪（1211），升1.8%，收市報248.4元。

【15:03】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3621點，升38點，深成收市報15520點，升297點，滬深300收市報5564點，升88點，創業板收市報3283點，升78點。

【14:53】亞區上揚 台股再創新高

亞太區股市普遍上揚，日股升233點，報28756點，澳洲ASX 200指數收市報6823點，升53點，台股再創新高，收市報16153點，升347點，韓國KOSPI指數收市報3160點，升46點。

【14:49】恒指午後倒跌

港股午後轉升為跌，最新報29845點，跌117點，恒生科指跌107點，報9777點，國指最新報11867點，跌81點。

阿里（9988）跌2.9%，報257.2元，騰訊（0700）升0.7%，報684元。

港交所（0388）升1.5%，報514.5元，滙豐（0005）最新報44.25元，升2.3%。

【12:05】恒指半日收30012點

恒生指數半日收報30012點，升49點。國指報11947點，跌1點。中生製藥（1177）升4.6%；滙豐（0005）升0.5%。

騰訊（0700）升1.7%；美團（3690）升1%，同創新高。小米（1810）及阿里（9988）同回吐3%。

比亞迪（1211）宣布配股後，股價倒升3.2%，半日收251.8元。

互聯網醫療回吐，阿里健康（0241）和京東健康（6618）跌4.9%及3%；生科股藥明生物（2269）跌近1%；信達生物（1801）跌1.9%。

【11:48】恒指3萬點爭持

恒指在3萬點爭持，最新報29989點，升26點或0.09%。

【11:15】中國生物製藥升逾半成

港股企30000點之上，恒指升70點或0.24%，30033點；國指升3點或0.03%，報11946點；科指升2點或0.02%，報9887點。大市成交額1,251億元。

中國生物製藥﹙1177﹚升5.52%，報8.22元；滙豐控股﹙0005﹚升3.12%，報44.6元。

另外，騰訊﹙0700﹚及港交所﹙0388﹚升2.57%及2.56%。

不過，阿里巴巴﹙9988﹚挫2.34%，報258.8元。

【09:57】港股現跌133點

港股現跌133點，報29828點。

友邦挫2.37%，成表現最差藍籌。另外，中海外﹙0688﹚及阿里巴巴亦跌1.72%及1.66%。

騰訊則升3%高見700元，支持大市。

【09:45】物管、科技股回吐

恒指升穿三萬點後回吐，騰訊（0700）回落至690元樓下，其他重磅股見紅，美團﹙3690﹚、阿里﹙9988﹚、友邦﹙1299﹚及小米﹙1810﹚分別瀉2.09%、2.03%、1.61%及1.4%。

除騰訊外，藥明生物﹙2269﹚升2.91%，有份支撐大市。內需方面，頤海（1579）及海底撈（6862）升3.6%及1.8%。

物管股回吐，碧服（6098）及保利（6049）跌逾3%，永升（1995）跌近5%。

【09:40】恒指升穿3萬點

恒指高見30047點，創下2019年5月以來的20個月新高。

【09:36】騰訊開市觸及700元

騰訊（0700）逆市升3%，觸及700元大關。

【09:20】恒生指數低開10點

恒生指數低開10點，報29951點。國指升13點，報11962點。騰訊（0700）企歷史高位680.5元，市值6.53萬億元。阿里（9988）及美團（3690）同要回吐逾2%。

小米集團（1810）跌1.4%，京東集團（9618）升1.9%。中國移動（0941）等三大電信商要求覆核紐交所覆核除牌決定，中國移動今早高開0.9%。

生科藍籌股藥明生物（2269）高開3%，報120元，創新高，為表現最好藍籌。另外，港交所（0388）高開0.7%，報510.5元。友邦（1299）跌1.6%，報103.5元。