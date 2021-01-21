港股破3萬大關　黃偉豪拆局：北水「放假」前散戶要食胡？｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-01-22 15:21

北水流入支持港股，加上外圍市況造好，美股連升破頂，恒指終在今日（21日）突破3萬大關，創20個月新高。對上一次恒指高於3萬點，為2019年5月美國宣佈對華關稅加碼前。《香港01》將與中薇證券研究部董事黃偉豪，拆解後市走勢。以及農曆新年即將來臨，北水「放假」前散戶應如何部署？

黃偉豪在節目中表示，恒指不足一個月升逾4,000點，升幅驚人，主因是市場資金充裕，北水持續流入，大市成交連續幾日破3,000億元，他預計恒指在29,500會有支持，不穿這個水平，恒指會繼續尋頂。他又提醒，近日內地買賣的交易所買賣基金（ETF）較資產值偏離，官媒已發聲警醒風險，若市場熾熱情緒仍沒有降溫跡象，可能會有政策出台打擊有關情況，屆時股票市場會承受一定壓力。

至於提及大市何時會稍作調整，他認為可以留意現時當炒的板塊，例如SaaS股，若然相關個股回調若一成，表示資金開始「散水」，即時大市屆時仍有升幅，也代表大市開始「見頂」，他建議持貨量大的投資者，可以先行「收割」部份利潤，餘下持倉可以繼續跟隨大市炒作，直至指標出現。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。