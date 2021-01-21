拜登就任｜馬時亨料兩國關係最壞時刻已過　「出其不意」政策減

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-01-21 12:57

美國總統拜登（Joe Biden）周三﹙20日﹚正式於華府宣誓就職，成為新任美國總統。

首次以總統身份進入白宮，拜登隨即簽署多項行政命令，包括重返世衛及重新加入巴黎氣候協定。但對於中美關係，以至持續多時的貿易戰，拜登暫時沒有太大著墨，市場普遍認為他未必會即時會改變特朗普對華的一些行政命令。

拜登發表講話。（新華社）

馬時亨：拜登與習主席「點都會溝通」

商務及經濟發展局前局長馬時亨接受《香港01》專訪時表示，美國對中國態度強硬已經是兩黨共識，因為美國覺得中國很有威脅性，故認為拜登對中國態度不會突然180度改變。

話雖如此，相信政局也有改善。「特朗普與中國的關係，可以說是完全無方向」，馬時亨續形容特朗普是「政治狂人」，「他所做的事完全無法預測，不按常理出牌，拜登是按常理出牌的人，且較容易溝通。」

馬時亨透露，曾聽過一些美國資深政客朋友跟他說，早年習近平訪美時，拜登曾接待他一個星期，「當你與一個人連續相處一星期，點都會產生化學作用 ，點都會溝通。」

翻查資料，拜登也曾四度訪華，外界形容他與習近平熟稔，2011年拜登以副總統身分訪問內地時，據報兩人交流時間長達10多小時，之後兩人也多次會面。

拜登內閣名單包括國務卿布林肯（右），他曾稱強調中國是美國的最大挑戰。（美聯社）

中美關係不會加劇惡化

候任國務卿布林肯（Anthony Blinken）早前曾公開表示，上任後會致力恢復美國的民主，以及與盟友圍堵中國、俄羅斯與伊朗的威脅，市場解讀為延續對華強硬態度。

馬時亨認為，美國對中國態度未必會於短時間有大改變，但形勢已明朗化，兩國關係不會加劇惡化，只會有好的改善空間；他同意「兩國關係最壞時刻已過」。

談及在中美貿易戰，馬時亨直言香港反而有得益，指因為美國制裁，令不少中概股回港上市，令港股更加蓬勃。他笑言，港股成交突破3,000億元，某間本地證券行生意「好到不得了」，金融業表現一枝獨秀，故美國制裁對香港沒有太多負面影響。在拜登上場後，料不會有太多出其不意的政策，故整體營商環境會更加穩定。