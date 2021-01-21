螞蟻集團暫停上市後　首位高管離任

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-21 13:07

1月21日，中國媒體界面新聞從螞蟻集團處獲悉，螞蟻集團副總裁、螞蟻保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職，對此，螞蟻集團表示，「一起奮鬥過五年，我們都很喜歡他，也很感謝他，並且祝福他。」

螞蟻集團官方網站發現，尹銘已從螞蟻集團副總裁的高管名單中撤下。這也是繼螞蟻集團2020年11月3日IPO暫停之後，首位離任的高級管理人員。

另據知情人士透露，螞蟻集團副總裁邵文瀾女士將繼任負責螞蟻集團保險事業部。

邵文瀾自2020年8月至今擔任螞蟻集團副總裁。邵文瀾於2015年8月加入螞蟻集團，至今歷任花唄事業群總經理及消費金融事業群總經理，2019年6月至今擔任芝麻信用董事長。

在加入螞蟻集團之前，邵文瀾於2002年7月加入阿裡巴巴集團，至2015年8月先後負責阿裡巴巴中文網站運營及淘寶消費品行業。邵文瀾於2002年6月畢業於浙江財經學院並獲得學士學位。

螞蟻集團此前的招股書顯示，尹銘自2015年9月至今擔任螞蟻集團副總裁，以及保險事業部總經理。

在加入螞蟻集團前，2007年6月至2015年8月期間，尹銘就職於中國人壽財產保險股份有限公司，歷任上海分公司總經理、總裁助理及副總裁。2003年7月至2007年6月期間，尹銘擔任太平保險有限公司江蘇分公司總經理。尹銘2010年9月畢業於中歐國際工商學院並獲得高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。

據《上海證券報》等媒體報道，尹銘將赴京出任陽光產險總經理一職。