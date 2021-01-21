失業率創16年新高　恒指卻破3萬點　平行時空因錢作怪之過！

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-21 20:00

恒生指數今日一度突破3萬點大關，創近20個月新高，連日成交破3,000億元，反映股票市場氣氛高漲。正當一眾股民在投資市場一片歡騰，香港的實體經濟卻遲遲未能復甦。

根據政府最新公布的失業數字，經季節性調整的失業率由去年9至11月的6.3%，上升至10至12月的6.6%，創出沙士後16年的新高。市民無工開，但港股卻愈升愈有，不少藍籌股更破頂上行，仿似是平行時空。到底是恒指炒得過熱，即將見頂，抑或只是實體經濟表現落後，還是另一原因？

恒生指數今日高開後，早段升幅高達173點，高見30,135點，創2019年5月3月的盤中高位。重磅藍籌騰訊（0700）開盤價更與其上市編號「睇齊」，開市見全日高位700元，再創新高。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照稱，香港經濟將會復甦。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

股市暢旺因「錢作怪」 實體經濟將復甦

港股氣氛暢旺，但實體經濟繼續低迷。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，這個情況在其他國家已經一直發生，例如德國、美國，問題只是「錢作怪」。他坦言，股票市場並非單純看基本面，而是看「水份」，這些水份包括各種客觀因素如低息環境。

關焯照相信，由於股票市場有預視性，當市場有資金流入，或反映下半年本港經濟會復甦，而失業率卻有滯後。關焯照認為，去年上半年經濟收縮9%，「今年點都會復甦，上年基數咁低」，上半年已很有可能錄得回升，而下半年的情況或者更強。

港股過去一個月升勢不斷，每日收市價均拋離10天平均線。（資料圖片）

恒指上升動力消耗 RSI達超買水平

縱然股市有預視性，但無可否認恒指在高位回調的壓力愈來愈大。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，去年12月起恒生指數升勢急勁，在北水大量淨流入下，近日升幅更加顯著。由去年12月30日出現一支裂口大陽燭，恒指一直偏離10天線，直至日前1月19日大市急漲，進一步拋離10天線，9日RSI（相對強弱指數）更是由70以上進一步攀升至90以上，反映上升動力有機會開始消耗。

盧駿匡更提到，恒指由12月底的一段升勢，幾乎只有兩日盤中低位比上日收市價低，甚至在10多個交易日中，只有兩日微跌，造成一種「慣性」。他認為，當大市出現單日的低位跌穿上市收市價，破壞「慣性」，大市便很容易出現回調。除此之外，盧駿匡留意到恒指出現「強弩之末」，在1月19日出現的裂口大漲，正正是多數升勢末段的大成交抽升，而今日出現一支破頂陰燭，反映極有可能出現回調。

盧駿匡建議投資者減持股票，增加手上的現金。﹙資料圖片 / 黃永俊攝﹚

一旦回調料下試27000點

對於回調的水平，盧駿匡便追溯至12月上旬的黃金交叉點，恒生指數12月9日的50天線升穿250天線，出現黃金交叉，但直至月尾才出現突破。盧駿匡指，這一個黃金交叉造成的升勢，其回調位一般設於50天線，即約27000點水平。

他建議投資者盡量減持股票、增持現金，在組合之中汰弱留強，特別是將細價股清倉，因為一旦出現回調，多數在中短期內均無法收復失地。若然是較為進取的投資者，可以選擇利用反向工具保護其資產組合，甚至是進一步獲利，例如買入一些指數逆向ETF。