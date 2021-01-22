Bitcoin｜比特幣再度暴跌　失守30000美元大關　憂耶倫收緊監管

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-22 08:50

比特幣﹙Bitcoin﹚連日下滑，據行業網站CoinDesk的數據顯示，比特幣失守30,000美元大關，現報29,711.19美元，過去24小時瀉15.15%。

比特幣1月早些時候曾短暫觸及41,940美元，隨後一週大幅下挫。其最新走勢的原因尚不清楚，但投資者認為，這很可能是一次自然修正。

這種加密貨幣的一路飆升走勢在散戶投資者中激起了投機狂潮，但也使專業投資者不願購買高價介入。目前的價格仍比2020年11月初水準高出一倍以上，一些技術分析師認為其早就應該出現回調。比特幣上次低於30,000美元是在2021年1月4日。

Grayscale Investments的首席執行官Michael Sonnenshein表示：「修正是任何市場的自然組成部分，在比特幣生態系統中尤其自然，從2016年至2017年，我們經歷了6次約30%或更多的修正。」

「比特幣已經實現了所有必備資產中有史以來最快的價格上漲，」摩根大通策略師John Normand和Federico Manicardi在1月21日的報吿中稱，「目前的價格遠高於生產成本，以至於回報率的向下均值迴歸將一直讓人們擔心。」

耶倫放風管加密貨幣

按市值計算的第二大加密代幣乙太幣在過去24小時內下跌了近9%，價格為1,182美元。根據Coin Metrics的數據，該幣在1月19日創下了1,439美元的歷史新高。

在過去48小時內，所有加密貨幣的總市值下挫超過一千億美元。SkyBridge Capital的創始人Anthony Scaramucci指出：「投資者必須接受比特幣存在巨大的波動性，而且它仍然是非常早期的階段。如果你看看亞馬遜剛上市時頭3年的情況，你會看到它的價格波動50%。比特幣的走勢與此類似，比特幣購買的穩定性正在增強，但仍未達到100%的程度。」

比特幣最新的下跌走勢是在美國新任財政部長耶倫（Janet Yellen）警吿加密貨幣「主要用於非法融資」之後出現的。這位前美聯儲主席表示，政府將「需要研究我們可以遏制其使用的方法，並確保洗錢不會通過這些管道發生。」