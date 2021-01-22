Bitcoin失守30000美元　摩根大通︰其是最不可靠的對沖工具

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-22 09:45

比特幣﹙Bitcoin﹚價格再度開啟暴跌模式，截至1月22日發稿，比特幣24小時跌近20%，失守30,000美元大關。此前，越來越多主流機構接納比特幣推動其價格大幅飆升，而監管機構和分析師的看跌呼聲也隨之高漲。

新浪財經1月22日報道，摩根大通分析師在給客戶的一份報吿中表示，比特幣日益被主流機構接納「提高了與週期性資產的相關性，有可能使加密貨幣從保險變成槓桿。」

摩根大通分析師表示，比特幣「在嚴重的市場壓力時期是最不可靠的對沖工具」。這與其他一些華爾街專家的看法形成鮮明對比，這些專家稱，投資者紛紛湧向全球最大的加密貨幣，作為「抵禦通脹的合法對沖工具」。

與此同時，美國總統拜登的財政部長提名人耶倫表示，加密貨幣「特別令人擔憂」，暗示立法者應採取行動來限制他們的使用，「尤其是確保他們不被用於非法融資。

Oanda高級市場分析師克雷格·厄拉姆（Craig Erlam）表示：「在如此強勁的一個月結束之際，比特幣顯示出了一些脆弱性，在34,000美元處遇到了一些壓力，之後就開始下跌，極有可能跌向30,000美元。」

言猶在取，比特幣已失守這心理關口。Craig Erlam補充說：「這一水準看起來非常脆弱，跌破這一水準對比特幣和加密貨幣總體來說是近期的壞消息。」他還表示，如果比特幣價格在突破新高之前跌至2萬美元，他不會感到驚訝。