中國18省公布2020年經濟「成績表」：西藏、貴州經濟增長領先

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-01-22 22:13

截至昨日（21日），中國已有18個省份公布了去年的經濟數據。其中，在地區生產總值增長上，除了湖北之外的省份都已經轉為正，西藏和貴州分別以7.8%和4.5%的增速領先全國。

內媒《第一財經》今日（22日）報道，在新冠肺炎疫情的衝擊下，中國經濟在去年走出了V形反轉，尤其是第四季度呈現強勁回升。這在地方區域經濟增長上也表現明顯。去年首三季度，中國31個省份中仍有五個省份的經濟增速為負，當中包括內蒙古和湖北，其已公布全年數據，內蒙古亦實現了正增長。

現已公布全年數據的18個省份中，大部份增長在3.5%至4%之間，低於3%的包括北京、內蒙古、陝西、吉林和湖北，增長分別是1.2%、0.2%、2.2%、2.4%和負5%。

不僅如此，大多數省份全年增長比首三季度多出一至兩個百分點，反映第四季度增長顯著提高。譬如，內蒙古首三季度增長為負1.9%，全年為0.2%，增幅提高了近2個百分點；廣西全年增長3.7%，比首三季度提高了1.7個百分點；西藏首三季度增長6.3%，全年增長7.8%，提高了1.5個百分點。

中國貴州貴陽的一處商品房小區。（新華社）

從18個省份總體增長情況來看，西藏和貴州分別以7.8%和4.5%的增速繼續領跑。貴州省統計局稱，貴州增速連續10年位居全國前列。

從板塊來看，依然表現出南北差距。這18個省份中有10個省份增長在3.5%至4%區間，福建雖然不在此列，但也增長了3.3%，增速低於3%的都在北方。

此外，中部和西南地區增長較快。中部地區除湖北之外，湖南、江西和安徽的增速都打到3.8%至3.9%；西南地區雲南尚未公布數據，其餘除了西藏、貴州佔據領頭羊位置，廣西、四川和重慶分別增長3.7%、3.8%和3.9%。從這些數據反映，在東部沿海三大地區之外，長江中游和西南片區是中國經濟最為活躍的地區，也是最有潛力的地區。