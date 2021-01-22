百度傳已遞表　或撞正B站招股　溫傑：大型集資料影響大市表現

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-22 19:35

踏入2021年，多隻中概股開始回港第二上市的計劃。根據內媒《騰訊一線》報道，百度（美：BIDU）已向港交所正式提交第二上市申請，保薦團隊為高盛和中信。

報道指，原本百度上市團隊計劃農曆新年後遞表，如今提早遞交上市申請，有機會與嗶哩嗶哩（美：BILI）同期招股。不過，《第一財經》引述百度發言人回應指，對消息不予置評。

據港交所的流程，回港二次上市的公司可秘密遞表，故此在通過上市聆訊前無須在聯交所網站公布具體信息。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，百度與B站未必會撞正同期招股，有可能互相遷就避免資金緊張。（資料圖片）

先買美股 再孖展抽新股

對於兩隻焦點新股有機會同期招股，光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，兩隻互相「就一就」的機會比較大，始終雙方具有一定規模，無謂同時招股影響招股反應。溫傑坦言，只要兩隻新股調整招股日期一兩日，已經可以避免撞期的問題。

他更指出，百度與B站的招股日期相近，對兩者的集資未必造成影響，反而對二手市場更大影響。由於大市目前處於高位，部分個股更未見明顯調整，若然投資者需要資金抽新股，有可能短期對大市有一定壓力。

被問到兩隻新股應如何部署，溫傑則認為可以先在美股買入，在香港招股時再投放資金抽新股，預期屆時反應熱烈，有必要利用孖展增加中籤率。