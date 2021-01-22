馬時亨聞張國榮離世「嚇到呆咗」　每年4月1日也憶起故人

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-01-22 22:57

人與人之間的交集是相當微妙，往往在最令人意想不到的時間或地點，遇上你的故友，卻又在難預測的情況下，得悉對方的消息，有時教人傷感。港鐵（0066）前主席馬時亨交遊廣闊，除認識不少高官及財金界名人外，亦因為他表哥、資深藝人曾志偉的緣故，所以在娛樂圈中有不少舊雨新知，其中一人便是已離世18年的巨星張國榮。

相信不少人均記得在2003年4月1日，張國榮墮樓身亡的消息。當時正處沙士疫情爆發，社會已瀰漫一片愁雲慘霧。當日更是愚人節，所以聽到這宗消息後，溫多娜第一時間覺得這是開玩笑吧，但當知道消息真確時，心情頓時更感不快。時為財經事務及庫局局長的馬時亨，當日則在與明報前執行總編輯晚飯時，得悉張國榮離世的消息。

馬時亨在接受網上訪問時表示，當晚相約馮成章原想與對方談論政府政策，對方甫見到馬時亨時，先指出今晚為愚人節，但其所說出並非是愚人節消息﹕張國榮離世。馬時亨憶述，知道的一刻無法言語。

馬時亨在訪問時進一步指出，原來張國榮離世前一日，在石澳鄉村俱樂部巧遇張國榮﹑張國榮姐姐及姐夫，三人正在飲茶。為何會前往石澳所村俱樂部？當日馬時亨因有要事與時為財政司司長梁錦松商討。當時張國榮並無異樣，馬時亨與對方打打招呼而已。翌日對方便墮樓身亡。所以每逢4月1日，馬時亨便會想起張國榮。

溫多娜同樣在每年4月1日，也會想起匿稱「哥哥」的張國榮。腦海內亦會想起他的歌，慢慢地哼出﹕我勸你早點歸去…