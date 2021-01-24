女股神推太空股ETF　市場再掀尋寶熱｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-01-24 10:00

太空旅遊業務從來都是夢想家的樂園，大家對馬斯克創辦的太空運輸公司SpaceX耳熟能詳，但第一代配得上追夢者的稱號，卻是英國布蘭森爵士Sir Richard Branson，他創立太空旅企維珍銀河（Virgin Galactic），股票代號SPCE，經常被錯認為未上市的SpaceX，有時因投資者跟車太貼而造成炒車的笑話。

維珍銀河為布蘭森爵士創立的維珍集團子公司，2019年10月與殼股Social Capital Hedosophia合併形式在美上市，為全球首家上市的太空旅企。公司早於2004年已進行太空旅遊首次試航，但至2014年因出現嚴重死傷事故，試航一度中斷，其後逐步重啟，原本於去年12月中維珍銀河的太空船2號Unity進行載人試飛旅程，卻遇上發動機故障令試飛失敗，股價同日大跌17%，但慶幸的是太空船最終安全著陸。

維珍銀河與衛星商Maxar成太空股孖寶

雖然維珍銀河載人試飛未竟全功，但其與另一家加拿大通訊雷達與衛星服務商Maxar Technologies卻成為華爾街近日關注焦點。

事緣有「女股神」之稱的Catherine Wood計劃於旗下方舟基金新增一隻專注太空股的ETF「ARKX」，ARKX未披露會納入那些股份，但投資者已開展尋寶遊戲，希望早早押注下一隻未爆升的「Tesla」。除了航空巨企波音外，最令人關注的便是上述太空孖寶維珍銀河及Maxar。

Catherine Wood成立ARKX，不少人憧憬馬斯克的SpaceX會否成為其中一員，延續Tesla的創富神話，但因為SpaceX上市未有期，至少在可見將來要令大家失望。

不少人憧憬馬斯克的SpaceX會否成為其中一員，延續Tesla的創富神話。（資料圖片）

馬斯克去年說過，華爾街不喜歡現金流不穩定的公司，所以旗下太空運輸公司SpaceX，或是分拆SpaceX下「星鏈計畫」（Starlink）上市都不會是未來兩三年的事。

對於太空業務前景，華爾街是非常看好。摩根士丹利給與SpaceX在最佳情況市值為1,750億美元，最佳情況是指星鏈計畫能成功運作，為SpaceX帶來穩定現金流，若SpaceX收入未穩定，大摩給與公司估值僅500億美元，估值差距大，令SpaceX短期沒有集資誘因，加上Tesla手頭現金高達180億美元，馬斯克旗下公司基本上沒有短期財務壓力，SpaceX上市便更沒迫切需要。

SpaceX值1750億美元 惟上市未有期

SpaceX未上市也不打緊，因為投資者對太空公司仍抱持高度興趣。去年大空旅業受疫情困擾而停擺，預計今年疫情稍緩，會有更多相關企業透過傳統IPO或殼股形式掛牌，相信這也是一向對市場風向有敏銳觸覺的方舟基金新增太空股ETF「ARKX」的原因。

按方舟披露，ARKX的八成資金將投放與太空探索及創新有關的標的股份，包括在軌道領域、次軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，如衛星、無人機、電動飛機等。

究竟太空旅遊市場有多大？現時維珍銀河每次太空航班票價介乎20萬美元到25萬美元不等，可以讓乘客在5萬英呎高的外太空經歷數分鐘失重狀態，並欣賞到地球等壯麗的天際景色。根據瑞信報告，全球約有200萬人淨資產超過1,000萬美元，而瑞銀另一項研究則指，至2030年，太空旅遊的支出或高達380億美元。由於太空旅遊入行門檻非常高，競爭者少，若然飛行技術成熟，利潤委實相當豐厚。

SpaceX在最佳情況市值為1,750億美元。（資料圖片）

太空旅費每程25萬美元 10年後支出380億美元

維珍銀河的市值為78億美元，由2018年至2020年財年分別虧損1,380萬美元、2,110萬美元及1.89億美元（首三季），去年因進行更多載人試飛導致虧損擴大，但8月配股集資4.4億美元，令手頭現金增至7.42億美元現金。假設公司今年底明年初開展太空旅行服務，再配合方舟乘勢推太空股ETF，料未來股價將有一番炒作。據美國財經評論網站Benzinga訪問調查，約61％交易員預估明年維珍銀河股價將見50美元，離現價34.28美元有四成六上升空間。

至於屬於國防領域的通訊及衛星服務商Maxar，憑借分辨率最高、精度最高的在軌衛星星座，一直以來穩居衛星影像的市場領導者，但其股價表現卻非常波動，過去52周高低位為7.78美元及54.82美元，是名副其實的太空股。Maxar在2018年發生債務危機，年度大幅虧損12.5億美元，引發投資者恐慌，股價曾暴跌約92%，通過出售核心資産減債，股價自2019年中反覆向上，但該股滾動市盈率最新僅53倍。

不過，Maxar季度淨利潤表現不穩定，2020年頭三季分別蝕4,800萬美元、賺3.06億美元及賺8,500萬美元，過去兩三年季度出現梅花間竹的賺蝕亦頗常見。值得關注的是，過去一月股價暴升五成之餘，期內空頭比例維持10%以上，最高為17%，沽空者擔心Maxar銷售週期拖長，影響季度收益表現，例如其最新財年的頭三個季度中，未落實預訂合約價值增至逾10億美元，是股價高位回調的風險。

維珍銀河的市值為78億美元。（資料圖片）

美遭網絡攻擊 刺激Maxar重上50美元

去年12月美國發生大規模網絡襲擊事件，市傳俄羅斯黑客是始作俑者，此次網絡攻擊提高人們的安全意識，投資者買入安全性更高的軟件系統如FireEye和CrowdStrike，Maxar股價亦因旗下SecureWatch的高度安全性而受惠，一躍至逾50美元樓上，最近公司銳意改進SecureWatch的影像精度，讓客戶可獲得少至15厘米的高清圖像，能夠更快更好地作出決策，例如企業不需要進行過多實地考察，以節省營運支出和時間。

根據9位分析師對Maxar給出的一年目標價預測，最高及最低分別為43.55美元及24美元，平均目標價38美元，但留意的這也是未考慮Maxar納入太空股ETF的效應。無論如何，女股神Cathie Wood洞察潛力股尚未令市場失望，相信投資者對新ETF有很大憧憬，期望再有驚喜出現。