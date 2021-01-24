恒大汽車增發9.5億股新股　甘比、劉明輝等6名投資者認購

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-24 19:06

恒大汽車（0708）發公告，今日（24日）與6名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.30港元定向增發共9.52億股新股，佔公司擴大後總股數的9.75%，共籌集260億港元。6名投資者當中，包括劉鑾雄的妻子陳凱韻（甘比），以及中國燃氣控股有限公司（0384）創始人劉明輝。該認購價較該公司股票前5個交易日的平均收市價折讓8%，各投資方同意鎖定認購股份12個月。

六人共斥資260億港元入股

6個投資者分別是成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。除陳凱韻及劉明輝各認購約30億元外，4間公司各認購約50億元。

恒大汽車指，今次成功定向增發，充分體現了投資者經過全面調研，對該公司經營管理能力、業務發展水平高度認可，以及對該公司新能源汽車產業的發展前景充滿信心。同時，這將極大增強該公司資本實力，助力新能源汽車產業加快發展，早日實現成為全球規模最大、實力最強的新能源汽車集團的戰略目標。

認購事項完成後，中國恒大集團董事肖恩、劉永灼、秦立永的合共持股，由原先的74.99%，降至67.68%。新引入的6名投資者當中，4個有限公司投資者各持1.875%股份，陳凱韻及劉明輝各持1.125%股份。

恒大汽車周五收報29.9港元，跌0.6元或1.97%。