拜登上場｜中美關係新階段下　看人民幣匯率走向

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-25 15:00

《第一財經》1月25日發表署名環亞數字經濟研究院院長李文龍和東盟經濟研究院高級研究員張世明的文章《中美關係新階段下 人民幣匯率面對的美國壓力與應對》。以下為該文內容節選：

回顧歷屆美國政府，大部份試圖將人民幣匯率問題作為牽制中國的戰略，尤其宣稱 「美國優先」的特朗普政府，不斷加大逆全球化措施，多次指責中國操控人民幣匯率，推動人民幣貶值來獲得競爭優勢。在拜登新政府接替之後，應密切跟蹤評估新一屆美國政府對人民幣匯率評判的發展動向，並進行風險預判、風險衝擊分析以及開展應對計劃。

評估美國政府對人民幣匯率的姿態

拜登團隊在2020年7月公布的對華貿易戰略中指責中國採取了不公平的貿易行為，其中包括操縱匯率、反競爭性傾銷等。此外拜登公布了名為「買美國貨、全美製造」的經濟計劃，其核心承諾是增加4,000億美元的政府採購，用來購買美國製造的產品。在拜登團隊明確表示反對特朗普政府的廣泛關稅戰的前提下，通過政治經濟手段逼迫人民幣升值，削弱來自中國出口產品的競爭力，以增加美國製造產品的比重，將是拜登兌現該經濟計劃的重要實施路徑。

我們預計拜登上場後會實施擴張型的財政政策。事實上的「弱美元化」政策將可能推動人民幣升值，增強美元的競爭力。拜登於去年12月新提名戴琦（Katherine Tai）接替萊特希澤成為下一任美國貿易代表，戴琦一直強調自己以成為「美國工人擁護者」為傲，將保護美國的最大利益，因此其可能會對人民幣匯率採取較為強硬的態度與策略。

自1992年以來，美國財政部將中國作為匯率操縱國共有6次，列入監測名單的有5次。綜合歷史數據量化分析，在人民幣升值階段，美國財政部將中國作為匯率操縱國的概率較小。

綜合判斷，拜登上場後，在匯率方面的核心關切是促使人民幣繼續保持目前強勢的態勢。在此情況下，拜登政府將中國列為匯率操縱國的概率較小，但可能大概率通過「弱美元化」系列政策變相推動人民幣升值，從而提升美國商品的競爭力。

對策建議

一、積極與拜登政府進行溝通，盡快恢復中美戰略對話與匯率對話機制。

二、進一步體現人民幣匯率的市場供求力量與增強匯率形成機制的透明性。

三、減少美方對數字人民幣（DC/EP）的不必要誤解。「練好內功」，在國內先做好數字人民幣在安全性與可靠性等各類測試；減少在國外關於DC/EP宣傳報道，防止外界形成誤解——即央行數字貨幣將要挑戰美元霸權，避免拜登政府提前對中國央行數字貨幣採取遏制措施。

四、警惕目前的人民幣匯率急升導致國際短期資本過快流入後未來潛在逆轉風險。

五、繼續低調加快推進人民幣全球支付體系建設。在不排除美國對中國遏制升級，尤其是採取金融遏制的情況下，依託RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）和「一帶一路」兩大平台，堅持市場驅動和企業自主選擇的原則推進人民幣國際化，逐步擴大人民幣支付範圍與便利程度，推進人民幣全球支付體系建設，服務中國外貿與投資，減少對美元支付體系的依賴。