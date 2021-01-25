恒指全日升711點　騰訊、美團、港交所齊破頂　恒大汽車漲逾5成

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-25 16:33

本周多隻美股大型科技型公布業績，包括蘋果、微軟、Facebook、Tesla、AMD等。另外，美聯儲將公布利率決議，而美國將公布第4季度GDP。港股方面，恒大汽車向6名投資者配股集資260億元，快手等多隻新股啟動招股。

【16:10】

港股升勢強勁，恒指數全日升711點或2.4%，收市報30159點。國企指數收報11960點，升283點或2.4%。科技指數升440點或4.5%，收報10206點。全日大市成交額2869.09億元。

騰訊（0700）狀態大勇，全日升11%，收市報766.5元，最高見767.5元，續刷新高，亦是全日成交額之冠，達348.57億元。緊接著，阿里巴巴（9988）成交額達123.46億元，收報258元，升3%。美團（3690）最高見407.6元，創歷史新高，收報399.8元，升5.2%。京東（9618）最高見389元，全日漲6.1%，收報387.6元。

中芯（0981）全日升逾1成，收報30元。

港交所（0388）破頂，高見553.5元，全日升8.4%，收報553元。友邦（1299）升1.7%，收報102.1元。平安（2318）收報98.4元，升0.9%。

新能源汽車股最突出，恒大汽車（0708）飆車全日升51.7%，收報45.35元。吉利（0175）收報33.8元，升5.6%。比亞廸（1211）以全日高位收報278.4元，升9.4%；長汽（2333）收報28.3元，升8.2%。贛鋒鋰業（1772）升2.6%，收報133.4元。

軟件股繼續受追捧，移卡（9923）收市報83.35元，升20.8%，最高見83.9元，續刷新高。網龍（0777）升至30天高位，高見19.6元，收報19.44元，升5.9%。明源雲（0909）破頂，高見58.15元，收報56.1元，升6.2%。

能源股保利協鑫（3800）全日漲28.5%，收報2.57元。

思摩爾國際（6969）早段曾破頂，高見90元，其後回落，收市報81.75元，倒跌3.3%。

【15:45】恒指升逾700點

恒指升超700點，現報30159點，升711點或2.42%。國指報11976點，升298點。

騰訊（0700）持續破頂，最高見764元，現報763元，升10.4%。

網易（9999）最高見199元，現報194.3元，升9.2%。

【15:15】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3624點，升17點，深成收市報15710點，升81點，滬深300收市報5625點，升56點，創業板收市報3355點，跌3點。

【15:02】恒大汽車飆升半倍

恒指持續靠穩，報30080點，升632點，國指最新報11956點，升278點，恒生科指升423點，報10189點。

騰訊（0700）午後再破頂，最高見760元，現報752.5元或升8.9%；美團（3690）破現報396.4元，升4.3%；阿里（9988）升3.1%，報258.4元；京東（9618）續破頂，高見389元，現升5.9%，報386.6元。

港交所（0388）再破頂，見552元，現升7.8%，報550元。

恒大汽車（0708）飆升半倍，現44.85元，最高見50元。

舜宇光學（2382）破頂，見227元，新報222元或升2.7%。

移卡（9923）曾飆逾2成，現升18.4%，報81.7%。

【14:37】日股升190點 韓股企穩3200點

亞太區股市普遍上揚，日股升190點，報28822點，澳洲ASX 200指數收市報6824點，升24點，韓國KOSPI指數收市報3208點，升68點，台灣加權指數收市報15946點，跌72點。

【13:25】恒指企穩3萬點

恒指午後續處於3萬點樓上，報30065點，升617點，國指最新報11950點，升273點，恒生科指升416點，報10182回點。

騰訊（0700）曾高見760元，最新報751元，升8.7%，美團（3690）升6.1%，報403.4元。

港交所（0388）再創新高，報552元，升8.1%。

【12:12】恒指半日升逾600點

港股半日勁升逾600點，重上3萬點水平。恒指中午收市報300577，升609點，國指升261點，報11939點，恒生科指升396點，報10162點，成交額為1,587億元。

騰訊（0700）勁升8.3%，報748.5元，阿里（9988）升3.8%，報260.2元，美團（3690）升5.5%，報401元，小米（1810）升2.9%，報30.65元，京東（9618）升5.4%，報384.8元。

金融股走勢個別，港交所（0388）升6.7%，報544.5元，滙豐（0005）逆市跌1.2%，報42.7元。

內銀股方面，建行（0939）升1%，報6.12元，中行（3988）升0.7%，報2.73元。

汽車股方面，比亞迪（1211）升7.5%，報273.8元，恒大汽車（0708）升60%，報47.9元，吉利（0175）升6.9%，報34.2元，東風（0489）升1.5%，報8.65元。

【11:31】明源雲曾飆逾1成

SaaS概念股明源雲（0909）創新高，曾飆逾1成，高見58.15元，現報56.85元，仍升7.6%。微盟（2013）破頂後倒跌，高見27.3元，現跌0.6%，報25.85元。

移卡（9923）續創新高，見79.15元，現升13.1%報78.05元。

【11:07】恒指最新報30003點，升555點。

【11:02】恒指曾見3萬點

恒指一度收復3萬點，最新報29981點，升533點。

【10:53】恒大汽車破頂 現升37.5%

恒生指數現最新報29972點，升524點；科技指數報10110點，升344點；國企指數報11910點，升232點。大市成交額暫時1,143.78億元。

騰訊（0700）破頂，最高見740元，現報739.5元或升7%；美團（3690）破頂，高見407.6元，現報404.2元或升6.3%；阿里（9988）升3.7%，報259.8元；京東（9618）破頂，高見385元，現升5.1%，報383.8元。

小米（1810）報30.6元，升2.68%。

港交所（0388）續創新高，見546元，現仍升6.4%，報543元。友邦（1299）跌0.3%，報100.1元。

汽車股造好，比亞廸（1211）破頂，高見271.8元，現升6.6%，報271.4元；吉利（0175）現升5.2%，報33.65元；長汽（2333）現升8%，報28.25元；廣汽（2238）則跌2%，新報7.92元。恒大汽車（0708）破頂，高見42元，現升37.5%，報41.1元。

申洲國際（2313）大幅上升，破頂見168.4元，現升7%，報165.6元。

【10:29】恒指升幅擴大至逾400點

大市升幅擴大至逾400點，恒指最新報29896點，升449點，國指最新報11864點，升186點，恒生科指最新報10011點，升245點。

美團（3690）破400元關，最新報403.4元。

【10:00】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市走勢個別，日股升82點，報28714點，澳洲ASX 200指數最新報6823點，升23點，台灣加權指數最新報15836點，跌182點，韓國KOSPI指數最新報3176點，升35點。

【09:48】多隻藍籌股破頂

今早多隻藍籌股破頂，股王騰訊（0700）﹑港交所（0388）﹑美團（3690），其中美團股價正挑戰400元大關。

【09:33】騰訊創新高

股王騰訊（0700）今早表現強勁，再創新高，曾高見735.5元，最新報732.5元，升6%。

騰訊帶動下，恒指曾高見29797點，最新報29713點，升266點。

【09:30】內地股市低開

內地股市偏軟，上證低開1點，報3605點，深成低開33點，報15594點，滬深300低開5點，報5564點，創業板報3363點，高開5點。

【09:20】恒生指數高開229點

恒生指數高開229點，報29677點。國指升71點，報11748點。騰訊（0700）高開逾2%，開報707元。阿里巴巴（9988）升0.8%，報252.6元。美團（3690）升1.2%，開報384.6元。

恒大汽車（0708）向6名投資者配股集資260億元，今早反高開14.88%，報34.35元。雅生活（3319）發盈喜，高開2.9%，報37.55元。

重磅藍籌方面，滙豐（0005）微升0.35%，報43.35元。友邦（1299）升1.6%，報102元。