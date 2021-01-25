快手上市在即　萬億元短視頻賽道競爭加劇

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-25 11:35

快手登陸港交所進入倒計時。據港交所官網信息，快手已於近日通過上市聆訊，並更新了招股書資料。有消息稱，快手IPO目標估值達500億美元，計劃2月初上市，最快將於本週開始招股。

據《新華社》報道，近年來，短視頻行業發展迅速。東北證券表示，短視頻賽道成熟下商業變現打開局面，以直播打賞、廣吿營銷、電商等為代表的變現路徑已成功驗證，2025年對應近7萬億元（人民幣‧下同）變現市場規模有待持續挖掘。

受益於行業紅利釋放，快手近幾年高速增長。快手最新更新的招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年前九個月的營收分別為83億元、203億元、391億元及407億元，快手直播收入佔總收入的百分比分別為95.3%、91.7%、80.4%及62.2%，線上營銷服務收入佔總收入的比例分別為4.7%、8.2%、19.0%及32.8%。直播、線上營銷服務以及其他業務構成了快手的主要營收來源。

快手仍處虧損狀態

不過，公司整體仍持續虧損。招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年前三季度，公司淨虧損分別為200億元、124億元、197億元及974億元，採用非國際財務報吿準則計量的經調整淨利潤分別為人民幣7.74億元、2.048億元、10億元以及-72億元。其中廣吿和推廣費用佔比大增，招股書顯示，2020年前9個月，快手的銷售費用達198億元，按年大增256%，佔營收比重為48.8%。

快手在招股書中表示，預計2020年銷售及營銷開支絕對金額較2019年會有所增加，年度虧損淨額較上年也會有所增加。此外，由於公司持續投資生態系統，故預計將來銷售及營銷開支和研發開支絕對金額會不斷增加。

據悉，今年字節跳動旗下的抖音、今日頭條及西瓜視頻也將在港打包上市。東北證券稱，2020年以來短視頻行業已經進入沉澱期，以抖音、快手為代表的短視頻平台規模優勢凸顯。

從用戶活躍度來看，招股書顯示，截至2020年9月30日，快手在中國國內應用程序及小程序的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億。抖音數據則顯示，截至2020年8月，抖音日活躍用戶已突破6億。

東方證券﹕快手與抖音用戶重合度近一半

產品和內容方面，東方證券稱，抖音和快手的用戶重合度接近一半，用戶分布逐步接近，二者的用戶需求也相似。雙方正逐漸向對方靠近，背後的重要原因是二者的用戶數量和時長增長已過紅利期，產品、算法、價值立場的接近也會讓兩個產品的達人、用戶重合度越來越高，雙方也會面臨更加激烈的競爭。

業內人士表示，對於快手來說，未來公司經營也面臨諸多風險：首先，隨着直播行業主播頭部效應持續顯現，快手家族式孵化主播模式仍存隱憂；其次，政策層面，直播和電商領域也迎來強監管。而快手在招股書中也表示，政府部門加強對短視頻、直播及電商行業的管控可能會限制其維持或增加平台的用戶群或用戶流量的能力，繼而對公司業務經營及財務業績產生重大負面影響。