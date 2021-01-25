中銀推動人民幣東南亞使用　雅加達分行去年人民幣清算量逾3860億

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-01-25 13:31

中銀香港（2388）將東南亞地區作為推進人民幣國際化的重點區域，推動區域化發展策略，以東南亞機構為支點，促進人民幣在該區域廣泛使用。 中銀香港雅加達分行 2020 年人民幣清算量逾3,860億元（人民幣‧下同），佔印尼市場份額達57%，連續8年保持印尼人民幣清算市場份額第一名，加強中國銀行集團在東南亞區域人民幣業務的優勢。

中銀香港雅加達分行行長張朝陽表示，印尼已在多領域使用人民幣作為結算貨幣。中銀香港雅加達分行是印尼的第一家中資金融機構，亦是印尼人民幣業務的主渠道及印尼當地各類人民幣交易量最大的金融機構。截止去年底，雅加達分行人民幣存款餘額近25億元。雅加達分行也是印尼當地最大且唯一的人民幣新鈔供應商和二手鈔出口商，截止去年底累計 出口人民幣總額達12.4億元。

他續稱，隨著中國經濟快速復甦，人民幣幣值穩定，中印尼雙邊貿易不斷增 長，以及中印尼雙邊本幣結算（Local Currency Settlement）機制的逐步推進，相信未來人民幣在印尼的使用程度也會越來越高。

另外，雅加達分行正積極爭取中印尼雙邊本幣結算協議 下指定外匯兌換行（Appointed Cross Currency Dealer）資格，以不斷完善的人民幣產品及服 務，成為公司、個人及金融機構等客戶辦理人民幣業務的首選銀行。