快手等6隻新股IPO抽唔抽？　專家拆局邊隻最值博【一文盡覽】

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-25 13:56

本周新股市場非常熱鬧，除快手（1024）傳最快周二招股之外，還有五隻醫藥新股（詳情見下圖）或在本周啟動IPO，六隻新股齊招股點揀好？聽下專家點講！

一、快手科技

快手來港上市，將成「短視頻第一股」，上市前吸引十名基石投資者，包括騰訊（0700）、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等，佔集資規模約四成。去年首9個月，快手平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。

集資額：55億至60億美元（約426.3億至465億港元）

二、微創心通

微創心通是專注於心臟瓣膜疾病領域的醫療器械公司，不過該公司僅有一款TAVI（經導管主動脈瓣置入術）產品——VitaFlowTM實現商業化產生收入，目前公司尚未實現盈利。

集資額：料集資3億美元（約23.4億港元）

三、貝康醫療

貝康醫療主要從事生殖領域醫療器械，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。去年首6個月收入按年增20%至3,216.5萬元人民幣。

集資額：最多2.5億美元（約19.5億港元）

四、健倍苗苗

健倍苗苗是由雅各臣旗下分拆出來的醫療保健品公司，主要收入來源來自品牌藥、健康保健品及品牌中藥，產品的據點主要分布在大中華、東南亞以及其他選定國家。

集資額：未明

五. 諾輝健康

諾輝健康成立於2015年，專注高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務，目前已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等疾病的產品，公司願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治愈。截至去年6月底，公司虧損擴大至5.5億元人民幣，主要由於優先股的公允價值變動虧損。

集資額：約3億美元（約23.4億港元）

六. 賽生醫藥

賽生藥業是一家美國加州的醫藥研發公司，專注於重大及特殊疾病治療領域，1992年在納斯達克交易所上市，2017年由德福資本、中銀集團、鼎輝投資、上達資本以及Boying Investment組成的財團，以6.07億美元價格私有化。

集資額：傳集資5億美元（約39億港元）

聶sir：首選快手＞微創心通＞諾輝

獨立股評人聶振邦指，快手是眾多新股之首選，因其短視頻概念在港股具有行業稀缺性。至於其餘醫藥類新股，他指可從實際招股規模去看，如招股規模在1.5億股以下，甚至不足1億股，再減去基石投資者認購數量，意味街貨量極少，即炒作吸引度會更高。

如果從基石投資者及行業前景角度，他認為微創心通會是首選，有清池資本、高瓴資本這些B股常客；次選是諾輝健康，因公司業務與癌症有關，且有軟銀、啟明創投等領投加持，予投資者更大信心。

至於產品同樣涉癌症藥物的賽生醫藥，聶Sir指其行業定位並非單專注癌症相關治療，亦有其他重症和感染領域，部分收入亦與新冠疫苗有關連性，惟也不排除因公司合作伙伴之一是輝瑞，如輝瑞往後有疫苗相關消息，賽生醫藥也有機會被市場炒作。