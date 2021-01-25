陳德霖旗下圓幣錢包　正向金管局申請「電子錢包」牌照

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-25 20:00

金管局前總裁陳德霖退休後，於去年10月成立圓幣錢包科技公司並出席董事會主席一職。有報道指圓幣公司正向金管局申請儲值支付工具（SVF, 電子錢包）牌照。《香港01》向陳德霖公關查詢，發言人回覆﹕「圓幣錢包有限公司目前正在進行籌備工作和申請相關牌照。圓幣錢包會為跨境貿易企業以最先進科技提供快速、便宜和安全的支付方案，解決長期以來跨境貿易存在的痛點。」

據《蘋果日報》引述消息人士透露，圓幣錢包目前正在進行籌備工作，並向金管局申請儲值支付工具（SVF，電子錢包）牌照，等候當局審批。若成功得到審批，圓幣錢包日後將專注於跨境貿易企業的電子錢包支付方案。圓幣錢包會為跨境貿易企業以最先進科技提供快速、便宜和安全的支付方案，解決長期以來跨境貿易存在的痛點。

據該報稱，圓幣錢包申請SVF牌照後，下一階段將會構建含有港元、人民幣及日圓等幣種、可存放電子錢包的綜合貨幣單位「圓幣」，作為跨境貿易支付結算的中介工具，但由於「圓幣」並非加密貨幣，須與監管機構及銀行另行協商。

金管局發言人就有關報道回應，不會評論市場傳聞及個別個案，重申當局一直按照《支付系統及儲值支付工具條例》及相關程序準則，處理所有SVF牌照申請。發言人續稱，若發出新的SVF牌照，會作出公佈。

去年10月陳德霖出任圓幣董事會主席。圓幣公司五個主要投資者包括眾安在綫（6060）旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited、Bright Venture Investment L.P.、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔公司約20%股權。