快手首三季經調整蝕72億　推廣費用佔收入近半　專家料掛牌升八成

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-25 19:12

快手（1024）預計周二起至周五（26至29日）招股，計劃發售4.159億股，公開發售佔2.5%，回撥機制後最高升至7%，每股招股價介乎105元至115元，原本市傳每手50股，現或提升至100股一手，入場門檻提高至11,615.89元，若計及超額配售權，整體市值最高可達4,783億元。

快手處於的短視頻賽道，主要以直播打賞、廣告營銷、電商等方式變現，由於同業抖音等暫未上市，累積龐大用戶基礎的快手將成為香港的「短視頻第一股」，由於相關投資概念在港股具稀缺性，表現或可看高一線。

直播業務為主要收入 線上營銷分擔增長責任

據快手更新的招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年前九個月的收入分別為83億元、203億元、391億元及407億元（人民幣．下同）。直播收入佔總收入百分比分別為95.3%、91.7%、80.4%及62.2%，線上營銷服務收入佔總收入百分比則為4.7%、8.2%、19.0%及32.8%。從這裡可見，直播及線上營銷服務是主要收入來源，而線上營銷正逐步分擔業務增長的責任。

然而，快手整體仍然虧損，2017年、2018年、2019年及2020年前九個月，公司淨虧損分別為200億元、124億元、197億元及974億元，採用非國際財務報吿準則計量的經調整淨利潤分別為7.74億元、2.048億元、10億元以及虧損72億元。

廣告和推廣費用佔比大增至近半

更要留意的是，公司的廣吿和推廣費用佔比有上升趨勢，2020年前九個月，快手的銷售費用為198億元，按年大增256%。2017年、2018年及2019年與截至2019年及2020年前九個月，該等開支佔總收入的百分比分別為16.4%、21.0%、25.2%、20.5%及48.8%。

快手在招股書更明言，2020年銷售及營銷開支較上年會有所增加，年度虧損淨額也會有所增加，另外，因公司持續投資生態系統，預計將來銷售及營銷開支，以及研發開支的金額也會不斷增加。

快手「破圈」挑機抖音

說到快手前景，亦不能忽視其競敵抖音，相比抖音以一、二線城市用戶，及25至35歲年齡層為主，快手早期用户主要來自低線城市，在2016年12月，快手三線及以下城市用戶佔比達到66%，超過行業平均；25歲以下用户佔比達42.6%，高於全網平均24.5%，證年輕用戶更愛看快手直播。

快手進入成長的第二階段開始「破圈」，相比一、二線城市於2018年錄4,000萬的用戶規模，2019年已增長至6,000萬，直至2020年上半年，一、二線城市佔用戶比例更接近50%，直接挑戰抖音市場。

聶Sir：首掛升幅或達八成

獨立股評人聶振邦指，統計12間券商為快手科技預留2,600億元孖展，因應快手預期銷情樂觀，加上上市初期相關利好消息，和預期的市場情緒驅動，都有助激發資金入市意欲，在短期供不應求的情況下，會利好股價上揚，估計暗盤或首日升幅可達8成至1倍，但提醒若大市氣氛假如未如現時「旺場」，恒指回落至29000點位置，升幅估計可能收窄至五至六成。

聶Sir表示，快手IPO可以短線操作為主，暗盤或上市如見一倍升幅，中多於一手的投資者可沽部分「補本」，剩餘才作中線投資，因考慮到快手去年前三季度經調整虧損達72億元，但收入按年增長達49%，如未來可維持收入增速，而往後盈利撇除優先股等相關金融資產公允值，則上市約一至兩年或出現虧轉盈。

對於同業抖音的競爭，聶Sir表示，快手與抖音雖不屬於同一檔次，但也要留意快手用戶活躍度持續增加，去年前三季日活躍用戶按年增長55%至3.05億個，日均使用時長由74分鐘按年升至86分鐘，故不能忽視快手未來收入增長速度。