人行馬駿：應永久性取消GDP增長目標　A股有些領域已顯現泡沫

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-26 09:21

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示，中國貨幣政策應適度轉向，應永久性取消國內生產總值（GDP）增長目標。此外，他還認為A股經過2020年大漲後，有些領域已顯現泡沫。

據中國媒體《21世紀經濟報道》1月25日報道，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿在「中央經濟工作會議解讀與當前經濟形勢分析」專題研討會上表示，「從今年開始應該永久性取消GDP增長目標，而把穩定就業和控制通貨膨脹作為宏觀政策最主要的目標。GDP的數字可以作為一個預測，財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員業績的指標。」

馬駿表示，2020年初的時候，因為疫情帶來巨大不確定性，無法定GDP增速目標，定得太高，做不到；定得太低，起不到提振信心的作用，所以沒有必要設。2020年政府工作報吿決定2020年不設當年的GDP增長目標，是非常正確的。

談及貨幣政策，馬駿指出，一方面就是槓桿率上升得非常快，要求貨幣政策開始調整。2020年前三個季度，中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險。

此外，馬駿表示，A股有些領域的泡沫已經顯現。2020年中國幾個主要的股市指數都大幅上升，接近30%，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。另外，近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。

「未來這種情況是否會加劇，取決於2021年貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。」馬駿表示。但他也指出，貨幣政策轉向不能太快。