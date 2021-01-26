印度據報將永久禁止59款中國APP　包括TikTok和百度

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-26 09:17

環球網1月26日報道，印度電子和資訊技術部發布最新通知，將在今年6月永久禁止59款中國手機應用程式，包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和UC瀏覽器等。

印度Livemint網援引一位元消息人士的話說，這一通知是上週發佈的。根據《印度時報》的說法，此次永久禁令是印度電子和資訊技術部的官員「不滿」這些中國公司回應印度政府提出的各種質疑後出台的，質疑包括它們的數據收集和數據處理方法，以及圍繞數據安全和隱私的問題。

《印度時報》在報道中也提到此事稱，自去年6月起，印度政府已對267款應用程式（不同批次）採取了「前所未有的」行動。印度電子資訊技術部去年6月29日宣佈，禁止包括TikTok、微信、微博在內的59款中國應用。同年9月2日，印度電子和資訊技術部又發佈公吿，宣佈禁用百度搜索等118款中國手機應用程式。

之後的11月24日，印度電子和資訊技術部再次發布公吿，宣佈禁用全球速賣通、釘釘等43款中國背景手機應用程式。對此，中國外交部發言人趙立堅當時回應稱，中方對印方有關聲明表示嚴重關切。中國駐印度使館也已就此發表談話，6月以來，印方連續4次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施。有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

中國駐印度大使館發言人嵇蓉也稱，中方堅決反對印方一再以「國家安全」為藉口對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施。嵇蓉說，中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則、合法合規經營、尊重公序良俗，希望印方能夠為包括中國在內的各國市場主體在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，並糾正這一違反世貿組織規則的歧視性做法。嵇蓉表示，中印互不構成威脅、互為發展機遇，雙方應在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的正確道路。