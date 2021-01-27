美股收市｜Microsoft財報市後升6%歷史新高　GameStop升穿220美元

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-27 07:19

周二美股三大指數分別錄得輕微下跌。科技巨頭微軟Microsoft盤後宣布其第二財季收益，Azure雲收入增長50％，超出分析師預期，股價在市後盤一度上漲6％。蘋果，Facebook和特斯拉也定於本週稍後發布財報。華爾街眾多藍籌公司和主要科技公司陸續公佈財報，根據美國銀行數據，已公佈盈利的標普500成份股中，逾七成銷售和盈利超出預期。

通過網絡集體行動，散戶投資者集體對抗做空基金令GameStop周二收市升92.71％，市後盤一度再升50.86%，曾高見223美元。

標準普爾500指數收市報3,849.62點，跌5.74點或0.15%。道瓊斯指數收市報30,937點，跌22.96點或0.07%。納斯達克指數收市報13,626點，跌9.93點或0.07%。

（美聯社）

備受關注的微軟，股價收市報232.33美元，升1.22%，創下自9月以來歷史新高，盤後宣布其第二財報後再急升６％。美媒CNBC報道，其公佈第二季財報收入430.8億美元，高於分析師預期的401.8億美元；按年比增長17％，高於上一季度的12％。智能雲業務部門的收入總計為146億美元，包括Azure公共雲，Windows Server，GitHub等服務器產品和企業服務，比去年同期增長了23％，高於分析師預期。游戲部門在11月推出兩個Xbox遊戲機之後，該部門的營業利潤率從40％縮小至34.5％，仍高於分析師此前預計的26％；生產力和業務流程部門，包括Office，Dynamics和LinkedIn，產生133.5億美元收入，增長了13％，超過市場普遍預期的128.9億美元。據Refinitiv數據，調整後微軟的每股收益為2.03美元，高出分析師預期的1.64美元。

標普500成份股逾七成銷售盈喜

由於第四季度的工業自由現金流好於預期，前景樂觀，通用電氣（General Electric）股價上漲9％；公司收益超出預期的強生（Johnson＆Johnson）股價上漲3％； 3M在強勁業績升幅下股價也跳升了3％。標普500成分股Lumen 科技公司 (前身為 世紀互聯) 昨日急升28.9%。

全面合法化預期或給大麻股帶來投資機會

紐約上市的 ETFMG大麻ETF (MJ.US)逆市造好，昨收市升4.44%。華爾街日報稱，自從民主黨本月早時贏得對參議院控制權以來，許多人押注美國聯邦部門將加速推進大麻全面合法化，年初以來，追踪美國上市大麻公司股票的全球大麻股票指數（Global Cannabis Stock Index）已累計攀升35％。報道指新冠疫情期間，由於消費者居家時間增加，加上政府的抗疫救濟金，令大麻的銷售表現充滿活力。大麻公司業績表現靚麗，尤其是在多個州擁有業務的美國大型大麻種植企業。