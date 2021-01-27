快手（1024）IPO國際配售已錄足額認購　穩中一手或需申購400手

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-27 09:08

「短視頻第一股」快手（1024）1月26日起招股，預計募資420億元。

據悉，在快手招股之前就已經有投資者向開戶券商提前申請額度預留，最低都是100萬元「打新」快手。目前不少券商推出20倍槓桿，老虎、富途、華盛等券商最高為投資者預留額度200萬元進行「打新」。老虎證券此次計劃為快手港股打新準備數百億元融資額度，滙豐銀行宣佈已為個人客戶預留超過1,500億元孖展。

老虎證券投研團隊向內媒稱，「參考京東健康上市，有84.6萬人參與打新，醫渡科技上市有115.7萬人參與打新，考慮到快手的熱度和影響力，預測將有140萬人打新，在20倍槓桿，3.9%的融資利率、7天計息期的情況下，一手中簽率將低至2.5%，穩中一手可能需要申購400手，即4萬股，預計凍結資金465萬元。」

不僅公開銷售部分認購火爆，國際配售部分同樣如此。消息顯示，快手國際配售部分已經錄得足額認購，因此快手招股時間將會提前於週三（1月27日）17時結束。

根據快手公吿顯示，此次快手引入10名基石投資者，合計認購24.5億美元（約189.96億元）。其中資本集團認購5億美元，淡馬錫認購3.3億美元，新加坡政府投資基金（GIC）認購3.3億美元，景順投資認購2.7億美元，富達國際認購2.7億美元、貝萊德認購2.25億美元、加拿大退休金計畫投資局（CCP Investments）認購1.5億美元，博裕資本認購1.5億美元、摩根士丹利認購1.25億美元，阿布達比投資局認購1億美元。