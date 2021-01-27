美股｜微軟第二財季業績超出預期　淨利按年增33%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-27 09:16

微軟（Microsoft）在美股市場1月26日收盤以後公布了超預期的的2021財年第二財季財報，公司股價盤後大漲。

報吿顯示，微軟第二財季營收為431億美元，與2020年同期的369億美元相比增長17%，不計入匯率變動的影響為按年增長15%，超出華爾街分析師預期。

微軟第二財季淨利潤為155億美元，與2020年同期的116億美元相比增長33%，不計入匯率變動的影響為按年增長29%；每股攤薄收益為2.03美元，與2020年同期的1.51美元相比增長34%，不計入匯率變動的影響為按年增長31%，也超出分析師預期。

在第二財季中，微軟通過回購股票和派發股息的方式向股東返還了100億美元現金，與2020年同期相比增長了18%。

微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）表示：「在過去一年時間裏，我們目睹了席捲每家公司和每個行業的第二波數字化轉型的曙光。建立自己的數字能力是推動每個組織的韌性和增長的新貨幣，而微軟正在利用世界上最大的、最全面的雲平台來推動這一轉變。」

微軟執行副總裁兼CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示：「市場對我們差異化產品的需求不斷加快，推動商業雲業務的營收達到167億美元，按年增長34%。我們繼續受益於自己在戰略性高增長領域中進行的投資。」

財報發布後，微軟盤後股價大幅上漲6.1%，報246.45美元，突破52周最高價。過去52周，微軟的最高價為234.18美元，最低價為132.52美元。