「星球大戰」提早上演　馬斯克發文轟貝索斯　指責其阻礙星鏈發展

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-27 12:15

SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）1月26日發文炮轟傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）及其旗下亞馬遜（Amazon），譴責他們試圖阻礙星鏈衛星互聯網的部署。

據中國媒體網易科技1月27日報道，SpaceX正在努力說服聯邦通信委員會（FCC），希望允許其將部分星鏈衛星移動到比原計劃更低的軌道高度。亞馬遜等公司始終對此持有異議，理由是這種修改會干擾其他衛星網絡。

對此，馬斯克發推文（Twitter）稱：「為了最多幾年後才能投入使用的亞馬遜衛星系統，現在阻礙星鏈網絡的部署並不符合公眾的利益。」

亞馬遜發言人隨即回應了馬斯克的評論，他說：「事實很簡單。我們設計柯伊伯系統是為了避免干擾星鏈，現在SpaceX想要改變其系統設計。這些改變不僅增加了太空中發生碰撞的危險，還增加了對客戶的無線電干擾。SpaceX提出的改變將阻礙衛星系統之間的競爭，扼殺搖籃中的競爭對手顯然更符合SpaceX的利益，但這肯定不符合公眾的利益。」

星鏈首個由大約1.2萬顆衛星組成的空基互聯網網絡，旨在為地球上任何地方提供高速網絡服務。到目前為止，SpaceX已經在軌道上部署了1,000多顆衛星，並於2020年10月份開始公測。亞馬遜也在開發自己的衛星互聯網，計劃發射3,236顆衛星，這將與星鏈直接競爭。不過，雖然亞馬遜已經設計好衛星天線，但其尚未開始生產或發射衛星。

在馬斯克發表評論之前，SpaceX 董事David Goldman已經與FCC官員接觸，討論了該公司將部分衛星移至較低軌道高度的提議。David Goldman強調，亞馬遜已經召開了「30次反對SpaceX的會議」，該公司才正試圖 「扼殺競爭」。