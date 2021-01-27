中信里昂風水指數：牛年港股8月見頂回吐　看好兩大行業

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-27 15:58

牛年即將到來，以風水角度去看，股市未來一年的走勢如何？中信里昂證券發表最新的「風水指數2021」，就以玄學角度，分析大市走勢。

牛年恒指於8月前後觸頂回落

中信里昂估計，由於「勤勞老鼠的辛勤工作將延續至牛年，因此要到3月某個時點人們才會意識到牛沒有恪守本分。春末，鼠牛化干戈為玉帛，金牛喚醒自己，開始投入工作」，恒指於2月份至4月份處於低位。

不過到了夏季，「金牛在金融田地裡日夜耕作」，股市開始向上，並於8月前後觸頂，到秋收時節將出現獲利回吐，經過一輪溫和下跌後，餘下時間將迎來緩慢反彈，然後在冬季收官時奮力一搏，「今年最佳時光是夏季和冬季，其他時間各有盈虧。」

中信里昂估計，恒指於8月前後觸頂回落。（網頁圖片）

看好醫藥、旅遊類別

行業方面，中信里昂看好屬「木」的行業，如醫藥、製衣、乃至宗教手工藝品；相反，屬「土」的行業，如建築等只能勉強度日。

受疫情拖累的行業，如旅遊、交通等行業，將於牛年年底崛起；物流、航運與貿易，則整個春季都有良好表現。

至於房地產市場的「牛年」贏家，將會在九龍、港島及東北面；「牛」年全港吉運方位有正西、正中、正南；平運方位有西南、正北、正東、東北；凶運方位有西北、東南