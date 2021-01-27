外派僱員宜居城市榜｜調查：香港名次顯著回升　台北重回首50位

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-27 17:18

人力資源顧問機構ECA International 發佈最新外派僱員宜居城市排行榜，報告顯示香港在最適宜居住城市排行榜中名次顯著回升，較去年上升35位，位列第58位；新加坡蟬聯最宜居城巿排行榜榜首。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港的排名顯著回升，主要是由於新冠疫情所帶來的影響因本港社會政治局勢趨於穩定，以及犯罪率下降而有所抵消。不過，儘管香港的整體情況有所回穩，但某些方面的評分亦出現下挫，如本港新聞和媒體自由正因《國安法》的推行受到影響，因而現時香港的排名仍明顯低於2018年。

新加坡蟬聯最宜居城巿排行榜榜首

自2005年開始，新加坡一直蟬聯最宜居城巿排行榜榜首。關禮廉表示，新加坡基建優良、污染程度低，亦早已有許多外派僱員居於當地，令其成為外派僱員理想的居住地點。此外，雖然新加坡在2020年一直在國內實施阻斷措拖以應對新冠肺炎疫情，但其封城規模相比其他城市並未算嚴苛。

自2005年開始，新加坡一直蟬聯最宜居城巿排行榜榜首。（資料圖片）

澳洲城市的排名均錄得明顯跌幅

今年澳洲城市的排名有所下降，尤其是布里斯本及阿德萊德，更跌出首十位最宜居城市；而悉尼則由去年的第三位跌至第21位。主因是部分澳洲城市為控制疫情，實施了嚴格的封城措施，社交網絡及娛樂設施繼而受到限制，從而影響了娛樂消遣方面的評分。同時，航班亦受到限制，只有澳洲或紐西蘭永久居民才可入境，影響了外部隔離的評分。除了疫情因素外， 2020年初發生的森林大火也對澳洲某些城市在自然環境方面的評分帶來影響。

台北維持去年得分，加上歐洲和澳洲的城市排名下降，因此推動其排名上升至第46位。（中央社）

台北維持去年得分 重回首50位最宜居城市榜內

儘管台北的得分與去年持平，關禮廉解釋，但由於大部分地區，特別是歐洲和澳洲的城市排名下降，推動台北排名上升至第46位。另一方面，台灣新冠疫情的感染案例相對較少，因此未如其他地區般實行大規模的封城措施。

巴黎首次跌出首百位最宜居城市

新冠疫情肆虐全球，歐洲多國實施了封城措施，這嚴重打擊居民出行，導致這些城市在活動自由度和娛樂消遣方面的得分受到影響，幾乎每個歐洲城市的排名在今年都出現下降。尤其巴黎正在實施宵禁措施，進一步拉低其宜居指數的評分，更首次跌出首位100最宜居城市排名榜。

美國城市在最新的排行榜上的排名則有所上升，有八個美國城市成功打入最宜居城市首50位， 27個城市則打入全球最宜居城市首100位。美國城市的評分與去年相比變化不大，因此排名有所提升。