星展看好內地新能源車市場　今年銷量料升三成

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-27 16:25

星展銀行（香港）發表2021年中國內地汽車行業展望，該行認為今年國內汽車前景相當不俗，尤其是新能源汽車的一環，估計今年新能源汽車銷售達180萬部，按年增長30%。

中國內地汽車行業分析師梅少琼指，今年其中一個看好內地汽車市場的原因，是內地的三線城市買車需求增加，由於三線城市的人民收入有增長，對買車的意欲有所提升，會對銷售量帶來增長，估計三線城市的汽車銷售會比國內其他地方更快。她又指，由於三線城市的市場滲透率，相比其他城市低，故此相信未來具有一定的增長空間。

新舊造車勢力角力 論成敗仍言之尚早

她估計，今年新能源汽車銷售達180萬部，按年增長30%，當中已考慮到補貼退坡帶來的影響。而去年中央發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021至2035年）》，令市場更加對內地新能源汽車行業保持樂觀。

對於目前汽車製商板塊正面對零部件供應不足的情況，梅少琼認為內地車企短期會將零部件用於高毛利產品的生產，影響不大。

被問到目前汽車新、舊勢力的角力，梅少琼稱新能源汽車仍是一個較新的板塊，傳統車製造商的優勢在於工藝掌握得較好，而造車新勢力會外判第三方去生產，自家只做設計、研發系統、軟件工程，這方面比傳統汽車製造商強。對於評價未來誰勝誰敗，還言之尚早。