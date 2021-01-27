GameStop升勢似non-stop　空軍Melvin Capital及Citron認輸

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-27 22:32

近期市場上最多人談論的美股，肯定是Game Stop莫屬。一間視頻遊戲零售商，觸發沽空機構Citron Research創辦人Andrew Left，與Reddit論壇內的投資者之間互相隔空出招。結果在眾人齊心協力，Game Stop股價爆升，結果看淡Game Stop的Citron Research大幅損手。

Game Stop股價升勢之急，足以令人側目，截至美國時間周二，年內累計升幅達685%。今日盤前曾升逾140%，最新報62.31美元，升42.1%。

至於另一間看淡Game Stop的對沖基金Melvin Capital亦已認輸。據《CNBC》報道，Melvin Capital的主管Gabe Plotkin指出，該對沖基金已於周二將Game Stop淡倉平掉。惟報道未能證實Melvin Capital損失的金額。

早前Melvin Capital獲對手Citadel及Point 72注資30億美元。

不過Gabe Plotkin指出，有關公司破產的消息並不正確。

Andrew Left﹕已平倉

Andrew Left在日前已宣布不再對Game Stop評論，其後在Youtube上指出，當Game Stop股價處於90美元時，已平淡倉，損失100%。

沽空Game Stop令到一眾看淡該公司的基金公司或投資者損失多少？據《CNBC》引述S3 Partners的數據顯示，今年內空軍已損失50億美元。

對於近期Game Stop股價爆升，美國市場監管機構亦發出聲音。納斯達克交易所公司的CEO Adena Friedman指出，納斯達克交易所會監控社交媒體上的言論，若發現言論與股票的異常表現相關，就會暫停股票交易。