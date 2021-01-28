Tesla特斯拉、Facebook與蘋果公佈季度財報　表現均超出預期

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-28 06:27

周三美股收市後，Tesla特斯拉、Facebook與蘋果先後公佈季度財報。特斯拉2020年交付量達50萬輛，刷新記錄。蘋果；發布2021第一季度業績報告，收入首次突破1000億美元；Facebook因疫情期間用戶轉向線上商務而做出好表現，宣布回購最多250億美元的Facebook股票。儘管收入均較預期略高，三大科技股股價在周三的盤後交易中卻沒有得到太大支持，基本維持收市時的水平。

美媒CNBC報道，蘋果在周三發布的2021財年第一季度收益報告中創下有史以來最大季度營收1,114億美元。這是蘋果單季度首次突破1000億美元大關，銷售額同比增長21％；每個產品類別的銷售額均以兩位數的百分比增長。

例如：蘋果公司（Apple）商標。（Unsplash/Trau Vu）

Tesla的官方推特號@TeslaPodcasth美股收市後上載了2020年第四季度財報，收入107.4億美元，較預期的104億美元略高；每股收益調整後為80美分，相比預期的1.03美元略低。Tesla在2020年交付了約50萬輛汽車，銷售和生產數量創下新紀錄，尤其是在新冠疫情全球大流行削弱了汽車銷售和產量的情況下，這項勝利很大程度有賴其在中國的汽車銷量。

自從Tesla在2020年10月發布第三季度財報以來（上季度是其連續第五個季度盈利，使它得以成爲標普500指數成分股），該公司股票的價格已翻了一倍以上，市值超過8350億美元，成為美國市值第五高的公司。

Tesla 最新型號ModelS 内部，來自特斯拉的官方推特號@TeslaPodcasth。

Facebook第四季盈利超出預期。每股收益3.88美元，相比Refinitiv預測的每股3.22美元；收入280.7億美元較預測的264.4億美元為高。每日活躍用戶（DAU）有18.4億，較FactSet預測的18.3億為高；月活躍用戶（MAU）：28億，超出FactSet預測的27.6億；每用戶平均收入（ARPU）：10.14美元，高出預測的9.49美元。

Facebook表示，好表現受益與疫情期間用戶轉向線上商務和產品，不過這些趨勢可能會緩和或逆轉；而蘋果iOS 14中的隱私條款或會影響Facebook定位廣告的能力，可能會在第一季度末開始對其業務產生影響。在美國和加拿大，Facebook的每日活躍用戶從上季的1.96億下降到1.95億。這是該公司連續第二個季度在美加失去用戶。它在歐洲的每日活躍用戶達3.08億，是在該地區連續三季增長。