拜登簽署多項氣候政策　包括2萬億美元的清潔能源項目

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-28 09:39

美國總統拜登（Joe Biden）簽署了與氣候危機有關的多項政策，包括——要求內政部長暫停在聯邦土地或近海水域簽訂新的石油天然氣租約；到2035年增加對綠色基礎設施和發電廠碳排放的公共投資，包括2萬億美元的清潔能源項目。

中國央視新聞1月28日報道，拜登將氣候政策確立為「美國外交政策和國家安全的基本要素」，指示國家情報總監海恩斯（Avril Haines）編寫一份關於氣候危機對國家安全產生影響的預估情報，並指示所有機構制定相關戰略。拜登還將重新成立總統科技顧問委員會，並組建國家氣候工作小組，氣候工作小組將由21個聯邦機構和部門的負責人組成。

在簽署儀式講話中，拜登還談到了自己的氣候政策和就業問題的關聯。他希望美國未來能在清潔能源方面引領世界，這意味著增加綠色基礎設施和研發相關的創新產品不僅能為美國人帶來更健康的生活方式和更清潔的環境，也帶來了更多的就業機會。拜登簽署的行政措施之一是建立公民氣候行動計劃，讓美國人從事包括恢復公共土地和水域、增加植樹造林和保護生物多樣性在內的工作。

在汽車廢氣排放方面，拜登表示，特朗普（Donald Trump）政府選擇了將利益偏向大型石油公司，放低了汽車尾氣排放標準。拜登同時指出，將採取包括退稅等政策讓消費者更偏向購買電動汽車等。