恒隆：仍願意、有能力完成美領事館宿舍地皮交易　樓市前景感樂觀

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-28 16:59

恒隆地產（0101）早前公布，購入美國駐港領事館壽山村道宿舍地皮，無法按原定計劃完成。公司行政總裁盧韋柏於電話會議中表示，集團繼續透過雙方律師與賣方保持緊密聯繫，惟賣方需先完成其外交義務及要求，現時不知道有關義務及要求是否已經完成。

他指，物業非普通房地產項目，能否完成交易非公司控制範圍，重申仍願意、有能力完成。不過他未有回應進行交易前，有否有考慮政治因素。

恒隆表示，公司仍願意、有能力，完成美國駐港領事館壽山村道宿舍地皮的交易。（資料圖片）

樓市方面，盧韋柏指，疫情下成交有所下跌，但去年第四季，一、二手成交開始增加，反映市場需求仍在，目前低息環境下，估計疫情緩和後樓市將反彈，對前景感樂觀，特別是豪宅市場。

他表示，目前本港有幾個發展項目正在準備階段，包括前淘大工業村重建為住宅物業，目前進展非常好。無受疫情影響。預計下半年進行預售；電器道的辦公大樓預計於2022年落成；又指，一直有留意政府的土地拍賣，在港投地的方針無變。

租賃業務方面，盧韋柏指，旗下物業組合防守性較強，希望疫情能夠盡快緩和，令零售業重回正常，又指出一直與不同租戶溝通及提供租金寬免，去年5、6月疫情好轉，幾乎撤銷所有寬免；惟第四波疫情爆發，就重新提供寬免。他表示，寬免幅度視乎個別情況，只要疫情好轉，租金寬免就會減少。