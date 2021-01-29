GME｜撤GameStop禁買令　交易平台Robinhood︰信仰金融民主

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-29 07:29

多個證券交易平台周四對GameStop等股票設限，只准賣不准買，批評聲中，平台羅賓漢（Robinhood）聲明稱周五將有限恢復相關股票交易，重申信仰金融民主、讓市場為無聲者發聲，澄清周四相關限制措施是出於風險管理，並非跟指示做市，因爲作爲經紀公司需隨時符合監管條例的財務要求，包括保證金的要求會隨市場大幅波動。解封後GameStop（GME），AMC等股價隨之在盤後交易中反彈。GameStop本港時間早上七點上漲至292.99美元，盤後交易報升51.34％。

「從明天起，我們計劃允許有限購買這些證券。我們將繼續監視形勢，並可能根據需要進行調整。」羅賓漢在一份聲明中說。

InteractiveBroker，Robinhood等多個交易平台於週四限制GameStop等被熱炒股票的交易，表示在某些情況下，投資者將只能出售而不能買入。此舉備受批評。除GameStop外，受限交易的還包括AMC Entertainment和BlackBerry，他們股價收市分別下跌了56％和41％。

Robinhood承諾改善平台的介面設計，並提高交易期權的資格門檻。（網上圖片）

以下是Robinhood的完整聲明：

「過去一年，我們已看到金融市場成為無聲者的聲音、看到了新一代進入市場引發關於何謂投資者的討論。我們的客戶向世界展示投資適合所有人，而不僅僅是機構投資者和對沖基金。

在本週市場異常情況下，我們今天做出了艱難的決定，暫時限制某些證券的購買。作為經紀公司，我們面對許多財務要求，包括美國證券交易委員會的淨資本義務和結算所保證金。其中一些要求會隨市場波動，在當前環境中可能波動很大。這些要求是為保護投資者和市場而存在，我們有責任認真遵守，包括通過今天所採取的措施。

而從明天開始，我們計劃允許有限購買這些證券。我們將繼續監視情況，並可能會根據需要進行調整。

需要講明的是，這是一項風險管理決策，並非據我們所選的做市商的方向做出的。我們將以負責任的態度重啓此類證券的交易。

我們支持客戶和散戶投資者塑造自己財務未來的自由。金融民主化從最初就一直是我們的指路明燈。我們將繼續開發使更多人（而不是更少）訪問金融系統的產品。我們將繼續監測市場狀況，以期恢復這些證券的全部交易。我們將持續更新此客服中心的文章告知最新進展。

非常感謝客戶們。」