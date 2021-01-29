GME｜華爾街全面圍剿美國散戶︰拔網線　刪代碼　關服務器

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-29 08:48

《中國基金報》1月29日報道，美股散戶血洗華爾街的故事，1月28日依舊繼續，但萬萬沒想到的是，華爾街把網線拔掉，把股票代碼清除了。

AMC和GME無法交易

美國在線券商Robinhood已經關閉了遊戲驛站（GME）、AMC院線（AMC）和諾基亞（NOK）的股票買賣。

據Reddit論壇和Twitter的一些用戶反映，目前無法在Robinhood上找到AMC、GME和諾基亞的股票，即已無法交易。

近日，之前遭大量做空的股票，如GME、AMC和諾基亞等，股價都出現了飆升。其中，AMC週三一度上漲逾300%，GME也大漲130%。

分析人士稱，這可能是因為散戶交易者試圖在這些股票中製造淡倉擠壓。這些股票的空方頭寸高，因此軋空或迫使空頭回補頭寸，從而迅速推高股價。

在散戶的瘋狂帶動下，多個在線交易平台出現宕機，而Robinhood也成為iPhone上排名第一的金融應用。當前，Robinhood是最受美國散戶歡迎的炒股平台。

另外，富途控股稱，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉（平倉不受影響），美國本土多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議審慎參與。

盈透證券表示，出於市場異常波動的考慮，將AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期權交易進行清算。此外，股票好倉倉位元需要100%的保證金，股票淡倉倉位元需要300%的保證金，直至另行通知。盈透證券是全球最大的線上券商之一，它的政策具有指標意義。

遊戲驛站劇烈波動 多次熔斷

28日，美股開盤後，遊戲驛站的股價一度暴跌24%，隨後迅猛拉昇，期間多次觸發熔斷，最高漲到482.85美元/股，漲幅高達近40%，接著又快速跳水，多空博弈相當劇烈。市場消息稱，遊戲驛站一度成為羅素2000指數（市值）第一大成分股。

相同走勢也發生在AMC院線上。截至收盤發稿，AMC暴跌56.63%。

在上一個交易日裏暴漲超300%， 據瞭解，AMC院線是萬達集團旗下的電影放映公司，也是美國最大的連鎖影院。此前在新冠疫情背景下的各種利空消息讓AMC院線股價備受打擊。本週AMC院線破產警報解除，在散戶的熱情推動下，公司股價已連續三日大漲。

花旗分析師警吿投資者，由於遊戲驛站近期的暴漲，一些ETF面臨扭曲，因該公司較大的影響力改變了ETF的組成，並可能迫使後者進行「臨時性的再平衡和戰略調整」。遊戲驛站在過去一個月的急劇波動「已增加了它在各種ETF中的知名度。無論是長期交易還是對沖交易，突出顯示這些ETF用戶都應該意識到遊戲驛站的價格行為可以對他們的倉位帶來的巨大影響力。」 花旗還警吿要「特別注意合併槓桿的ETF」。

散戶大本營被端

28日消息，Discord於週三宣佈，他們已經封禁了r/WallStreetBets的服務器，原因是其曾多次違反了該平台的反仇恨言論政策。

Discord發言人對媒體表示：「由於重複出現了違反社區準則的內容，包括仇恨言論、美化暴力和傳播錯誤資訊，WallStreetBets服務器已經被我們的安全團隊關注了一段時間。在過去幾個月裏，我們已經向該服務的管理員發出了多次警吿。今天，我們決定從Discord中移除該服務器及其所有者，因為他們在收到多次警吿後，繼續允許仇恨和歧視性內容的存在。」

此前，Reddit上的r/WallStreetBets社區在過去幾天中，通過推動GameStop、AMC Theaters和諾基亞的股價上漲，加劇了股市的巨大波動。

雖然r/WallStreetBets社區誕生於Reddit，但其成員在群聊平台Discord上建立了一個「服務器」，供成員在這裏討論股票交易計劃。

Reddit社區的管理者對Discord此舉提出了批評。週三，他們在Reddit上發帖稱：「成功也給我們帶來了折磨，我們的Discord服務器是第一個犧牲品。所有人都清楚，如果一個地方聚集了25萬人，那麼這裏一定會有人會說一些不堪的話。但是，這個房間本身是好的，經營它的人都是很出色的人。Discord給我們潑了髒水。這是很不道德的。」

但是Discord表示，他們移除該服務器的決定，與該小組所討論的交易活動無關。Discord發言人表示：「要說明的是，我們並沒有因為與GameStop或其他股票有關的金融欺詐而封禁這個服務器。Discord歡迎各種各樣的個人理財討論，從投資俱樂部和日間交易員，到大學生和專業理財顧問。我們正在監測這一情況，如果有非法活動的指控，我們將根據具體情況與當局合作。」

WallStreetBets社區所進行的交易活動，在很大程度上，對傳統華爾街機構造成了嚴重的破壞，僅GameStop淡倉就蒙受了超過50億美元的持倉損失。

股市的波動也在本週三讓白宮表示「正在對情況進行監測」。

回顧史詩級的散戶大戰華爾街

這一切要從遊戲零售商Gamestop說起。Gamestop（遊戲驛站），簡稱GME。

美國很多人都是從小去遊戲驛站買遊戲盤長大的。聖誕節前父母排隊，拎著遊戲回家，很有回憶和氣氛。但在現在科技發達人人通網的情況下，越來越少的人會去實體店裏買實體遊戲，過去幾年以來大多人對遊戲驛站都不看好。股價從2016年的28一路跌到19年底的3塊多。去年，遊戲驛站成了美股做空股最多的股票。FactSet的數據顯示，遊戲驛站遊戲驛站的淡倉淨額是股票流通量的138%。

而就在遊戲驛站被逼的快要破產，面臨退市的情況下，美國論壇reddit網友們看到了這些大力持倉的淡倉機構，一些人開始鼓勵大家買入遊戲驛站的股票和期權。

WallStreetBets，這是一個reddit的分區，類似中國的股吧，坊間簡稱WSB，上述近期暴漲的多隻被嚴重做空的股票，因此又被稱為「WSB概念股」。

週二，該公司股票收漲92.71%，報147.98美元。週三收盤，再次大漲133.13%，最新股價達344.99美元。而在1月12日，其收盤價還僅為19.95美元，短短10個交易日上漲了16倍多。

根據S3 Partners的數據，截至週二，遊戲驛站的淡倉虧損超過50億美元，其中週一和上週五分別虧損9.17億美元和16億美元。

美國百億對沖基金Melvin Capital基金經理Gabe Plotkin週三向CNBC表示，在經歷钜額虧損後，公司已於本週二下午清掉了對遊戲驛站的淡倉頭寸。Plotkin同時澄清市場上關於Melvin Capital即將清盤的流言，稱有關公司將申請破產的猜測是錯誤的。Melvin Capital針對遊戲驛站的做空行為具體虧損金額目前尚不得而知。