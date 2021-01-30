中國商務部：預計未來數年中國將成全球最大消費市場

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-01-30 09:00

中國商務部副部長錢克明在1月29日召開的新聞發佈會上介紹了中國經濟在2020年全年的運行情況。他指出，中國現已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年將會超過美國。

錢克明指出，2020年中國面對嚴峻複雜的國際形勢特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，穩住了外貿外資基本盤並且實現了商務發展回穩向好，在抗疫方面，中國發揮了抗疫物資最大供應國優勢，向200多個國家和地區提供超過2,200億隻口罩、23億件防護服和10億人份檢測試劑盒，為全球抗疫鬥爭做出了重要貢獻。

消費方面，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年將會超過美國。2020年中國人均GDP連續兩年超過1萬美元，社會消費品零售總額39.2萬億元人民幣，最終消費佔GDP比重54.3%，意味着消費仍是經濟穩定運行的「壓艙石」，其中汽車銷量連續12年全球第一。實物商品網上零售額按年增長14.8%，連續8年成為全球第一大網絡零售市場。

投資方面，2020年中國實際利用外資近1萬億元，按年增長6.2%，成為全球最大外資流入國。中國對「一帶一路」沿線國家投資增長18.3%。截至2020年底，境外經貿合作區累計投資3,094億元，為當地創造37.3萬個就業崗位。