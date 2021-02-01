ESG都有投資機會！　龐寶林：Tesla賣碳排放都賺百幾億

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

近年，環境、社會和企業管治（ESG）成為金融市場其中一個不可忽視的一環。對於一眾企業而言，ESG表現的重要性，堪比業績報告一樣，影響其估值水平。

2020年，環境社會及企業管治基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）在香港正式成立，屬非牟利機構，龐寶林及郭志成為環境社會及企業管治基準學會創辦人。

龐寶林指，成立IESGB的目的是要推動行業ESG發展，透過各方持份者，包括政府、企業、基金、大學等，務求從教育、經驗分享提高香港金融市場的ESG水平，並為ESG釐定標準。

「ESG十幾廿年係夢嚟，賺唔到錢嘅」，龐寶林指，但自從港交所自2012年開始推動ESG匯報，去年更決定要由自願匯報逐步轉為必須。他認為，經過ESG及持續投資愈來愈被受重視，特別是更多同股不同權的公司，這些擁有較大投票權的管理層之操守更加重要，故此ESG更加要從一些初創做起。

龐寶林分享到，Tesla的個案正正反映ESG的重要性。（資料圖片）

Tesla最重視環境 賣「碳排」成盈利主力

龐寶林分享到，Tesla的個案正正反映ESG的重要性。Tesla以「E」行先，這些類似的新經濟公司經營初期是虧損居多，但Tesla在未盈利時候發債，「未盈利點畀我啲息呢？」，結果好奇怪超額認購很多倍，令他自己都感到好有信心並買入不少。

更重要的是，Tesla可以賣出「碳排放額度」。龐寶林指，Tesla第三季業績汽車銷售盈利逾1億美元，碳排放額度銷售則賺逾4億；如果去年銷售5萬部車，明年銷售50萬部，「碳排放額度」將會是10倍，單計碳排放額度單季已經可以帶來十數億美元的收入，加上汽車銷量上升，成本亦減少，盈利進一步上升，「就係咁成功」。

建立香港的ESG標準 邀不同專業加強認受性

由於目前全球未有一個ESG的國際標準，龐寶林認為有很大的改善空間。故此，IESGB的合作夥伴除了有基金公會之外，亦希望邀請到大、中、小、各類型的公司參加，互相交流經驗，建立一個標準，當成熟後便將IESGB在台灣等亞洲地區設立，建立一個有認受性的標準。

IESGB成立只有幾個月，便推出ESG Achievement Awards 2020，供各大企業參與。被問到獎項的認受性問題，龐寶林稱學會將邀請不同具有專長的企業參與評審，例如中電（0002），亦有大學、監管機構等，亦有邀請到美國最頂尖的ESG公司作為顧問。

IESGB是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，目標是提升來不同行業及界別的持分者對環境、社會、企業管治的關注及認識。透過舉辦ESG相關的訓練及活動，IESGB希望領導並加強全港對於環境、社會、企業管治的標準和發展。