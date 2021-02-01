GME大戰｜Robinhood更新股票買入限制　遊戲驛站被限購1股

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-01 08:48

財聯社2月1日報道，市場消息顯示，美國證券交易平台羅賓漢（Robinhood）更新了股票買入限制，其中將AMC院線的買入股數限制至10股、遊戲驛站（GameStop）1股、高斯電子2股、諾基亞2,000股。

此前，美國大量散戶通過Reddit論壇發起行動，買入行將退市的遊戲驛站期權和股票，在數週內將該股票股價從2019年的3美元多一路推到了最高超過400美元。散戶行動導致美國多家機構損失慘重，包括對沖基金梅爾文資本、香櫞資本等在該股上「投降求和」。

據中國央視新聞報道，針對市場劇烈震盪，Robinhood近期還在應用中發佈警示，稱交易者要慎重進行投資，避免損失。

Robinhood限制用戶購買股票的行為，受到了美國各界一致的批評，甚至還有人認為Robinhood「即將完蛋」。美國密歇根州眾議員Rashida Tlaib表示無法理解Robinhood的行為，並要求舉行聽證會，這一舉動受到了許多議員以及金融業從業人員的支持。

此外，億萬富翁、債券投資者格羅斯（Bill Gross）上周五發布報吿，表達了對投機狂潮愈演愈烈的震驚，他說：「很明顯，危機正在萌芽，需要監管機構和主流媒體的警吿，以防範對市場和個人投資者的危害。」