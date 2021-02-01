挾大淡行動轉向白銀　美國多家網站暫售白銀產品

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-01 08:36

美國散戶投資熱潮蔓延至大宗商品市場，銀價在2月1日開盤時飆升，現貨黃金也一度跳漲。

綜合媒體2月1日報道，2月1日現貨白銀亞市開盤跳漲6%，怒破28美元關口；COMEX期銀漲超8%。現貨黃金也跳漲至每盎司1,866美元，日漲幅近1%，不過隨後迅速回吐盤初漲幅，下挫逾10美元至每盎司1,855.22美元。

1月31日，美國多個主要貴金屬零售網站暫停銷售白銀產品，包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃爾瑪北美。他們均表示，在白銀亞盤開盤前不能接受新訂單。

交易商不再接受客戶大額訂單

這些平台給出的理由指向：需求激增。美國最大的貴金屬交易所AMPEX發表公吿稱，由於白銀實物產品面臨前所未有的需求，他們無法接受大額訂單，直至亞洲市場開盤。

零售銀條和硬幣在上周末（1月30日及1月31日）的需求突然激增，有分析認為，這表明Reddit引發的「瘋狂買入」浪潮已經從動盪的商品市場蔓延到實物資產。

RJO期貨高級商品經紀人Daniel Pavilonis指出，無論Reddit交易者是否聚集在一起，對白銀的興趣增加都可能引發價格的強勁走勢。因為銀具有巨大的潛力，現在只需要一個好的故事，吸引那些通常不關注貴金屬的人。

Pavilonis對2021年的白銀前景非常樂觀，他認為如果國際銀價突破每盎司29美元，那麼可能一路上漲至每盎司50美元，至少升到40美元。隨着更多的印鈔和高通貨膨脹，將可以看到白銀價格上漲了很多。今年白銀最大的收穫是其作為通脹對沖的角色。如果看到像1970年至1980年那樣的歷史通貨膨脹時期，白銀將像那時一樣表現良好。即使當時美聯儲將利率提高到最高水平，白銀也將上漲至50美元。