2020經濟高峰論壇｜黃克強：科技園是香港最大研發集中地

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-01 13:29

香港科技園行政總裁黃克強出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時表示，過去兩年中美角力、社會事件及疫情影響之下，科技園發展仍然相當不錯，園內公司較4年前增長1倍至1,000家；工作人員達14,000人，當中有9,000人是研發人員，形容科技園已是香港最大的研發集中地。

黃克強又指，生物科技過去數年在香港發展快速，科技園內的生物科技公司，由4年前只有30至40間，增長至如今達160間。他說，以往研發風險令人卻步，但如今有政府政策支持，港交所推出新上市制度，及受惠本港大學人才、科研氣氛上升等，吸引更多人投身生物科技研發。

香港未來需發展科技、再工業化

黃克強相信，發展科技和再工業化是香港必須要做的事，在中美角力下，香港更需自強。他說，科技園冀幫助公司以香港為基地，在香港做核心研究，發展大灣區、「一帶一路」和東南亞市場，做到「走出去、引進來」，又強調要發展本土科技經濟「一定要靠自己」，長遠要在港留住核心科研。

再工業化方面，他指工業在GDP佔比只有1%，如果要發展多元經濟，要思考未來要由甚麼不同類型經濟帶動。他說，若發展再工業化，一定不是以往的勞動工種，未來工廠藍領可能要有程式設計、監察技術。

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