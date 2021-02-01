2020經濟高峰論壇｜鄧希煒：香港應投放更多資源在產學研工作

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-01 13:30

香港大學香港大學中國與全球發展研究部副總監鄧希煒，今日出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時表示，香港四大支柱之中，只有金融持續上升，但金融業只能為香港提供10%的就業機會，且無法推動其它行業的發展，如初創及再工業化等等。

回顧過往多年，香港只集中於金融發展，令其它行業人才缺乏向上流的機會。他不諱言香港過往多年錯失了不少經濟轉型的機會，不過在現時去全球化的背景下，對香港反而是好事。香港應鼓勵初創發展，並投放更多資源在產學研工作。

香港過往一直擔任國際及中國的「超級中間人」，推動中資企業「走出去」，但他坦言，香港很少將國外科技及技術帶進中國。他認為，香港接近東南亞產業鏈，下一步可以將外國技術帶入中國，擴充產業鏈，令國內雙循環更加豐富，做好「超級中間人」的角色。

至於金融科技發展，鄧希煒認為香港過往多年在金融方面，已經有完善發展，不缺乏人才，故應在科技方面投放更多資源。

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