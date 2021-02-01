2020經濟高峰論壇｜李小加：互聯互通要有大飛躍須與大市場結合

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-01 13:13

香港交易所集團前行政總裁李小加，今日出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時表示，中港未來要加強融合。香港作為一個只有700萬人的小型經濟體，必須要與中國融合，香港的定位是國際與中國的翻譯機。香港的優勢是行英國通用法（common law），他以黑名單比喻通用法，白名單比喻中國法。他再次提及金融是水，可以自由流動。只要在白名單上的事，不在黑名單之中就可以做。

同時，他又指在互聯互通下，將香港的交易量提升至幾十萬億，未來還要進一步大規模擴展互聯互通，但不單著重於交易上。他認為下一步要將世界的錢透過香港，打入中國的中小企，例如投資大灣區的科技公司，再將回報帶給世界。

他又提出香港交易市場要方便，投資市場要多元化，互聯互通的下一步，要有大飛躍，是取決於能否結合其它大市場。

此外，他又提出香港交易市場要方便，投資市場要多元化，互聯互通的下一步，要有大飛躍，是取決於能否結合其它大市場。例如中國是海灣石油最大的消費國，海灣國家的需求是將經濟分散在石油以外，以及資產負債表不單只有美元，還可有其他大經濟體如中國的人民幣在內。他以沙特阿美來港上市為例，假如滬深港通可把握機遇，如透過新股通，讓中國投資者可以使用人民幣投資沙特阿美。

他形容這樣的話可做到完全對沖（Full complete hedge），在油價上漲時，雖然中國消費者虧，但中國投資者賺；在油價低時，消費者受惠，中國投資者虧。

他形容這樣的話可做到完全對沖（Full complete hedge），在油價上漲時，雖然中國消費者虧，但中國投資者賺；在油價低時，消費者受惠，中國投資者虧。投資者用人民幣買沙特阿美股票，而沙特阿美拿到人民幣後，可以在人民銀行買入中國國債，形容這樣是歷史性Swap（交換）。「互相做債東，你單方面做其債東有風險，它又買國債做你債東，成事的話就是「Swap over the century」（世紀性交換）。

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