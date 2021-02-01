2020經濟高峰論壇︱歐陽伯權：港鐵逐步公布創新策略　看好大灣區

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-01 13:05

港鐵（00666）主席歐陽伯權表示，港鐵去年用很多時間重新規劃策略，未來將會逐步公布，冀使用更多科技帶動港鐵發展，不斷創新思想。他又看好大灣區潛力，指港鐵未來會做更多工作，促進兩地人流來往。

歐陽佰權出席《香港01》經濟高峰論壇2020時表示，港鐵與大灣區一直有合作，著重大灣區發展，例如港鐵學院與廣州鐵路職業技術學院簽署合作備忘錄、提供「一帶一路」相關的技術支援和培訓。

他認為，香港與深圳在大灣區可以雙引擎發展，香港主力金融，深圳則主力創科，如同美國紐約灣區與三藩市灣區，相信會有巨大的協同作用。他指，大灣區中產增長強勁，看好大灣區潛力。

港鐵冀促進兩地人流

大灣區要打造一小時生活圈，歐陽佰權指，在硬件方面，近年港珠澳大橋、高鐵香港段落成，蓮塘口岸啟用等，其中在香港乘高鐵前往深圳福田，只需時15分鐘，認為港深基建設施已相當健全。他說，港鐵未來會做更多工作，盡量拉近深圳和香港，促進兩地人流。

軟件方面，他指，港鐵推出MTR Mobile App，目的是希望給予乘客更多訊息，但只是初期階段，基於科技、人工智能等技術進步，未來港鐵會思考如何幫助乘客由家出發到目的地，包括來往香港和大灣區。

他又提到，港鐵近日正式推出車票二維碼乘車，乘客可以使用支付寶香港的易乘碼入閘，是把兩地拉近的第一步，而八達通公司已表達有意參與內地「一卡通」。

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