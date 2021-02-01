2020經濟高峰論壇｜洪為民：若不解決通關問題　香港或被邊緣化

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-01 13:15

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民出席《香港01經濟高峰論壇2020》時表示，非常樂見現時香港有不同的高等學院返回大灣區進行「產學研」合作。但認為中國及香港的「產學研」合作仍然是落後於國際。洪為民指出，造成這一個情況，其中一個原因是因為香港對大學教授的管理過於「官僚化」，對大學教授的限制太多，所以未來應該要著眼研究如何處理。

洪為民直言，若然香港未能成功解決兩地的通關問題，香港就會有機會被大灣區邊緣化。「因為大灣區就算處於疫情下，仍然不斷發展」。

洪為民又指，由於現時的中美雙方關持續惡化，當中令到有不少的學者對在研究美國失去興趣。建議香港應好好把握機會，吸引這一種的學者來港進行研究。並透露曾向特首建議香港可以多辦一間私立大學，屆時可以與美國的高等學院合辦研究院，專門用作吸引這一類型的高端研究人員。

洪為民認為，香港先天擁有複雜並不同的場景用作發展金融科技，指出金融是創新的血液，惟現時的銀行缺乏對中小企的支持。

另外，受到新冠肺炎疫情的影響，洪為民認為不單影響兩地的物流及資金流，更不利人才交流的發展。洪直言，若然香港未能成功解決兩地的通關問題，香港就會有機會被大灣區邊緣化。「因為大灣區就算處於疫情下，仍然不斷發展」。

主題演講：灣區創新發展 港深雙引擎

香港01會員免費即時睇＞＞＞https://bit.ly/3aiSOt3

主題演講：中美大局掀新章 香港危與機

香港01會員免費即時睇＞＞＞https://bit.ly/39EVSkh