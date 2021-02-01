財庫局許正宇建議修例　讓外地基金遷冊來港　吸引基金落戶

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-01 17:34

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會會議，就設立外地基金遷冊來港的機制發言。

他表示，香港要透過「三步曲」來促進資產及財富管理業的發展。首兩步已經完成，目前是要優化基金制度的措施，目的是吸引更多已在海外成立的基金在香港落地。

現時大部分在港營運的基金均為外地註冊的離岸基金，由於國際金融業近年的規管發展正驅使離岸基金改以「在岸」形式、轉到其主要業務所在地營運，即註冊和營運在同一地方，因此香港需要及時提供機制，容許這些已在外地成立的基金在香港落戶，同時吸引其他基金進駐，令香港發展為全面的基金服務中心。

財經事務及庫務局局長許正宇指，業界一直反映有必要容許基金直接遷冊來港。（李澤彤攝）

基金遷冊無須設立新法律實體

許正宇認為，現行的開放式基金型公司和有限合夥基金制度尚未設有遷冊機制，外地基金需要重新設立新的法律實體，方能在港註冊。而業界一直反映有必要容許基金直接遷冊來港，以吸引在港營運的離岸基金轉為「在岸」。

故此，財庫局建議修訂法例，設立一個切合基金運作需要的遷冊機制。當基金遷冊來港後，基金的持續性會獲得保留，而無須設立新的法律實體，意味在遷冊前訂立的合約不會受到影響。而遷冊後的基金，將會如本港新成立的開放式基金型公司或有限合夥基金般，享有相同的權利和承擔相同的責任。基金成功遷冊後，會在其成立所在地被撤銷註冊。

財庫局相信，有關建議除了帶動資產及財富管理業的發展，亦會為包括法律顧問、稅務顧問、財務顧問、公司秘書服務等多個專業行業創造職位和商機，為香港整體經濟帶來長遠利益。當局的目標是在今年第二季把修訂條例草案提交立法會。