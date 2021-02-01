李小加妙論香港優勢　冀能將國際資金「打入」內地中小企

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-01 19:40

香港交易所集團前行政總裁李小加，今日﹙1 日﹚出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時強調，中港融合對香港有利，並期望香港可成為人民幣國際化的橋樑，帶領人民幣走出世界之餘，再將國際資金引入中國未上市的中小企公司。

沒在黑名單上的事 就可以做

在論壇上，李小加再次將金融比喻為水，水要非常自由才能做事情，而香港的核心優勢是行英國的通用法，可讓水自由流動，「通用法原理很簡單，就是黑名單，大陸法則是白名單。在通用法裡面，只要任何不在黑名單之中，香港就可以做，但在大陸法下，只有白名單上的事情，才能做。」意指金融彈性很高，只要看一下香港「黑名單」，沒被禁止就可以放心做，「世界成功的金融中心都是行通用法，香港是天然的連接器，把通用法與世界上經濟活力最強的大陸法體系連繫一起。」

李小加認為，香港可發揮把國際資金「打入」中國的中小企。﹙資料圖片﹚

港轉型做投資性市場

與此同時，李小加又指在五年的互聯互通下，將香港的交易量提升至幾十萬億元，兩地互相持股達幾萬億元市值。他認為香港作為交易性市場已經很成功，「現時是時候要轉型做投資性市場，世界資金不能只停留於投資在已上市的公司上」。

他引用港交所數據，指現時在香港上市逾千多間公司，約有800間公司有實質業務，當中只有400間有交易量，主要交投只集中在其中200間公司，而首20間大公司交投活躍的公司成交量已經佔了五至六成成交。

香港的另一個功能及戰略方向是要將國際資金，透過香港「打入」中國的中小企，例如投資大灣區的科技公司，「把它未來的『收成』 都買回來」。人民幣國際化單在交易層面，沒什麼意義，因交易的人沒有耐性，只能賺少許錢都會賺；只有成為投資市場，才能把世界的錢「打入中國深土」，再把深土下的回報帶回世界，這樣的人民幣計價資產才有生命力。

李小加認為互聯互通的下一步能否大飛躍，取決於能否結合其它大市場。﹙余俊亮攝﹚

望新股通連接中國及國際

此外，他又提出香港交易市場要方便，投資市場要多元化，互聯互通的下一步，要有大飛躍，是取決於能否結合其它大市場。例如中國是海灣石油最大的消費國，海灣國家的需求是將經濟分散在石油以外，以及資產負債表不單只有美元，還可有其他大經濟體如中國的人民幣在內。他以沙特阿美來港上市為例，假如滬深港通可把握機遇，如透過新股通，讓中國投資者可以使用人民幣投資沙特阿美。

他形容這樣的話可做到完全對沖，在油價上漲時，雖然中國消費者虧，但中國投資者賺；在油價低時，消費者受惠，中國投資者虧。投資者用人民幣買沙特阿美股票，而沙特阿美拿到人民幣後，可以在人民銀行買入中國國債，形容這樣是歷史性Swap（交換），形成互相做債東的局面。皆因你單方面做其債東有風險，但它同時買國債做你債東，成事的話就是「Swap of the century」（世紀性交換）。

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