海航多期公司債被下調評級　交易方式發生明顯變化

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-01 19:58

在海航集團宣布與破產重整有關的消息後，多期在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的公司債被下調評級，且交易方式由投資者參與度較高的競價，改為範圍明顯減小的固定收益證券綜合電子平台和協議大宗交易方式。

據《路透》報道，海航集團當天在上海證券交易所發佈公吿稱，經申請公司上市的六隻債券即日起將進行交易方式調整，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，由中證登提供逐筆全額結算。

同天海航集團在深圳證券交易所發佈公吿稱，新世紀評級將其該集團主體信用等級調降至「AA-」級，展望為「負面」，並且將其發行的18航空01和19航空01兩期債項評級調降至「AA-」級。

此外中誠信國際1月29日發佈公吿決定將海航控股及「18海航Y1」、「18海航Y2」、「18海航Y3」、「18海航Y4」和「18海航Y5」五期債項信用等級均降至「AA」級，並列入信用評級觀察名單，原因是「海航控股流動性較為緊張且疫情影響進一步加劇其經營狀況惡化」等。

據瞭解，海航集團1月29日發佈公吿稱，相關債權人由於集團不能清償到期債務，因此向申請法院對集團破產重整，對此集團將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作。

受上述負面消息影響，截至A股2月1日收盤時，海航控股(上海﹕600221）股價報1.38元人民幣，跌幅達9.8%。