籲港續擔任中外資金融通地　任志剛︰没有北水　香港無角色可演

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-01 21:01

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛出席《香港01》2020 經濟高峰論壇時表示，香港發展金融，需要實事求是，繼續做內地和外地之間的中間人。他解釋，香港是700多萬人口的經濟體，並不需要有現時規模的金融中心，因此需要放眼內地和外地之間的資金融通，內地的投資者經過香港投資外面，內地的集資者經過香港吸引外面資金，正是香港的功能。

他重申，不認同香港「內地化」之說，「你沒有內地的投資者或集資者，想利用香港市場吸引外地的資金或外地的集資人，（香港）根本沒有角色可以扮演，大家不要有如此概念」。

任志剛認為，大灣區可作為內地推行資本流通的試點，亦可發展港幣與人民幣之間較方便的兌換業務。他指，香港要把握十四五規劃中提到要消除生產要素流動障礙的機會，希望打通資本流通及貨幣兌換，而經銀行、股票、債券等渠道可做到資金融通。他又認為，香港的銀行可以在內地的大灣區吸收存款做貸款，反之亦然，雖然監管方面要對接和融合，但並不困難。

香港已是全球最國際化的金融中心

他又提到金融基建平台，如支付方面，港府應思考在銀行之間、人與人之間的支付，可否在大灣區內打通，讓人或機構可透過很方便的金融基礎設施做到轉移資金。倘想通這些問題，市場自會分配、運用資金探索生意機會。

任志剛表示，對香港的金融感到很樂觀，香港發展國際金融中心是很成功。他認為有兩方面，很多人都看低了香港，包括香港多年來是全世界新股集資額第一的地方；以及相比倫敦及紐約，香港是全世界最國際化的金融中心，因香港的投資者大部分來自外地，集資者大部分來自內地，但香港亦不可自滿，要繼續在資金融通、金融基建平台等方向發展。

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